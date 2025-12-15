Volver | La Tecla Nacionales 15 de diciembre de 2025 FIN DE 2025

La administración pública nacional tendrá asueto los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno resolvió la medida destinada a todos los agentes de cara a Navidad y Año Nuevo. La medida se concreta por Decreto publicado en el Boletín Oficial.

