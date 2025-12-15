Apps
Nacionales
FIN DE 2025

La administración pública nacional tendrá asueto los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno resolvió la medida destinada a todos los agentes de cara a Navidad y Año Nuevo. La medida se concreta por Decreto publicado en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo nacional dispuso asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en la antesala de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue formalizada a través del Decreto 883/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Según se fundamenta en la normativa, la decisión busca facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las festividades, teniendo en cuenta el arraigado valor cultural, social y familiar que poseen esas fechas en la Argentina. En ese sentido, se remarca que las vísperas del 25 de diciembre y del 1° de enero suelen destinarse a preparativos y desplazamientos para posibilitar los encuentros familiares.

El decreto aclara que el asueto no implicará erogaciones presupuestarias para el Estado nacional y que los distintos organismos deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Asimismo, se precisa que la disposición no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras.

La medida, además, destaca su impacto positivo en el sector turístico y se dicta en el marco de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

