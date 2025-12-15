15 de diciembre de 2025
TRAGEDIA
El director Rob Reiner fue encontrado apuñalado junto a su esposa: apuntan a uno de sus hijos
El director de clásico como The Princess Bride y This Is Spinal Tap fue encontrado sin vida junto a su mujer, Michele Singer en la residencia que ambos compartían en Los Angeles. Fuentes policiales apuntan a uno de sus hijos, Nick Reiner, quien afrontaba problemas de adicciones
En un suceso que ha conmocionado a la industria del cine y al público en general, el aclamado director Rob Reiner, conocido por clásicos como The Princess Bride y This Is Spinal Tap, y su esposa, la productora Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, este domingo a última hora.
Fuentes policiales y múltiples informes confirman que las víctimas, de 78 y 68 años respectivamente, fueron apuñaladas hasta la muerte, y su hijo Nick Reiner, de 32 años, es el principal sospechoso del crimen. Según detalles proporcionados por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los cuerpos fueron descubiertos por la hija de la pareja, Romy Reiner.
La investigación preliminar clasifica el incidente como un doble homicidio, con heridas de arma blanca como causa de muerte. Nick Reiner, quien ha luchado públicamente con problemas de adicción a las drogas, se encuentra actualmente bajo custodia policial para interrogatorio y es considerado el autor del ataque.
No se han realizado arrestos formales hasta el momento, pero fuentes cercanas a la investigación indican que no se busca a otros sospechosos.
Rob Reiner, nacido el 6 de marzo de 1947 en Nueva York, era una figura icónica de Hollywood. Hijo del legendario comediante Carl Reiner, inició su carrera como actor en la serie All in the Family antes de transitar al rol de director, donde cosechó éxitos como When Harry Met Sally y A Few Good Men. Michele Singer Reiner, su esposa desde 1999, era una productora reconocida por su trabajo en documentales y proyectos independientes.
La pareja leaves behind varios hijos, incluyendo a Nick, quien ha sido descrito en reportes previos como alguien que batallaba con adicciones, lo que podría haber contribuido al trágico desenlace
.La policía confirmó que no hay indicios de robo o intrusión externa, reforzando la teoría de un conflicto familiar. Un portavoz del LAPD declaró: "Estamos investigando todas las posibilidades, pero los indicios apuntan a un incidente doméstico".
La familia ha solicitado privacidad en este momento de duelo, y se espera un comunicado oficial en las próximas horas.
La noticia ha generado una oleada de reacciones en plataformas como X, donde usuarios expresan shock, condolencias y debates sobre temas como la adicción y la salud mental.