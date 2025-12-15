Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de diciembre de 2025 EN ALERTA

Crisis en IOMA: médicos platenses levantaron el corte tras el reclamo realizado

La Agremiación Médica Platense había iniciado un cese de actividades desde el sábado, pero a partir de este lunes normalizó la atención. La respuesta de la entidad a la obra social en medio del conflicto.

Compartir