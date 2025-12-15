15 de diciembre de 2025
EN ALERTA
Crisis en IOMA: médicos platenses levantaron el corte tras el reclamo realizado
La Agremiación Médica Platense había iniciado un cese de actividades desde el sábado, pero a partir de este lunes normalizó la atención. La respuesta de la entidad a la obra social en medio del conflicto.
La crisis que envuelve a IOMA tuvo un nuevo capítulo con un conflicto desatado en La Plata ante la falta de pago de la obra social a los médicos. En ese sentido, hubo un cese de atención en la capital bonaerense y se retomó la normalización del servicios este lunes.
La Agremiación Médica Platense (AMP) indicó que "atento al comunicado emitido por el IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencia de la Provincia de Buenos Aires) en el día de ayer, la Agremiación Médica Platense hace saber a sus agremiados y a la sociedad en general que los fondos reclamados en reiteradas oportunidades por esta Agremiación fueron transferidos luego de las 15:30 h del viernes 12 próximo pasado, hecho que hizo inviable la clasificación, administración y transferencia de los fondos a los más de 5000 médicos agremiados".
Asimismo, señalaron que "vale aclarar que no sólo el depósito se realizó de manera extemporánea sino que, además, el IOMA no pagó la totalidad de las facturas emitidas, incumpliendo nuevamente lo oportunamente acordado".
"La AMP reafirma su absoluto convencimiento de haber actuado conforme a los intereses de los profesionales médicos y, en este sentido comunica formalmente a todos sus agremiados que, en el día de mañana, se procederá al pago de los haberes de octubre reclamados al IOMA (y que reiteramos fueron transferidos recién a última hora del viernes)", añadieron.
Finalmente, confirmaron que "por tal motivo la AMP levanta el corte de servicios a partir de las 0 h del lunes 15 de diciembre".