15 de diciembre de 2025
ENCUESTA
Dos años de Milei: aprobación dividida y un escenario marcado por la incertidumbre
Un sondeo de opinión pública dio a conocer la paridad entre apoyo y rechazo al gobierno nacional. Además, muestra un impacto económico negativo y un clima político sin certezas compartidas.
A dos años de asumir, Javier Milei enfrenta un balance social ajustado: la mitad de la población respalda su gestión y una proporción similar la desaprueba. El relevamiento realizado por Zubán Córdoba y Asociados señala que la economía del hogar pesa en la evaluación y que, aunque hay desgaste, el Presidente conserva un núcleo electoral estable.
El informe nacional expone una sociedad dividida en partes casi iguales entre quienes aprueban y quienes rechazan la gestión. El respaldo alcanza al 48,5%, mientras que la desaprobación llega al 51%, con márgenes estrechos y sin niveles significativos de indecisión.
El estudio advierte que el clima inicial de apoyo irrestricto ya no está presente. La percepción económica aparece como un factor central: la mayoría de los consultados afirma que su situación es peor que durante el gobierno anterior, un dato que incide de manera directa en la evaluación del rumbo oficial.
Pese a ese deterioro en el humor social, el relevamiento señala que el desgaste no se traduce de forma automática en una pérdida total de capital político. El Presidente mantiene un núcleo duro de respaldo, asociado tanto a la identidad libertaria como al rechazo a las experiencias previas de gobierno, y una porción relevante de quienes lo votaron afirma que volvería a hacerlo en 2027.
En paralelo, el informe describe una crisis de representación que impacta especialmente en el peronismo, ya que más de la mitad de la población considera que ese espacio dejó de reflejar el mapa social argentino. Ese vacío contribuye a sostener la vigencia del discurso oficial en un contexto de desorientación colectiva.
“Pero si algo caracteriza al presente, es la incertidumbre.” La frase resume el escenario que describe el estudio: no hay un horizonte compartido sobre el país que se está construyendo ni sobre el rumbo a seguir, un contexto en el que la promesa de ruptura conserva atractivo para una parte de la sociedad.
El trabajo también releva debates recientes instalados en la agenda pública, como la discusión sobre la vacunación. Si bien existe un amplio consenso a favor de las vacunas y de su obligatoriedad, se identifica un rechazo minoritario, con mayor presencia entre votantes libertarios y sectores jóvenes, que cuestiona la intervención estatal en materia sanitaria.
En ese punto, el informe plantea que no todos los consensos sociales pueden ser puestos en tensión sin costos políticos. El sistema de vacunación es presentado como una política arraigada en la cultura social, y su cuestionamiento aparece como un desafío para la etapa que viene.
El cierre del año encuentra así a Milei con mejores números legislativos, pero con la necesidad de mostrar resultados concretos en un escenario social fragmentado, atravesado por demandas económicas y por un clima general de indefinición sobre el futuro inmediato.