Dos años de Milei: aprobación dividida y un escenario marcado por la incertidumbre

Un sondeo de opinión pública dio a conocer la paridad entre apoyo y rechazo al gobierno nacional. Además, muestra un impacto económico negativo y un clima político sin certezas compartidas.

