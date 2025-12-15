Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de diciembre de 2025 PRIVATIZACIÓN

Tecnópolis: el Gobierno nacional licitará el predio que se encuentra en suelo bonaerense

El Poder Ejecutivo avanza con el proceso de venta de recursos con el objetivo de obtener financiamiento. Ahora apunta a desprenderse del terreno que se encuentra en Villa Martelli.

