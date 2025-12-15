Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de diciembre de 2025 INFORME

Coparticipación: la pelea de las transferencias a las provincias contra la inflación

Un relevamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dio a conocer los datos del tercer trimestre del año. Qué jurisdicciones fueron más beneficiadas en medio de los tironeos con el índice de Precios al Consumidor.

