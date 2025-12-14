La política como el centro de la conversación digital

La política volvió a ocupar el centro de la conversación digital de los argentinos durante 2025, relegando a la economía a un segundo plano, sin embargo, el debate político comenzó a perder intensidad y dio paso a una mayor presencia de la discusión económica y financiera en redes sociales.



Según el informe de Monitor Digital, la política se mantuvo como el principal eje de conversación sobre la gestión del Estado, concentrando entre el 15% y el 20% de las menciones mensuales. Solo en momentos puntuales —como el inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023 y enero de 2024, o durante algunos picos de ajuste en 2025— la economía logró desplazarla momentáneamente.



Aun así, la economía se consolidó como el segundo gran tema estructural del debate. Se movió de manera estable en torno al 13% y 14% de las menciones, con picos cercanos al 19% cuando surgieron alertas concretas. El dato refleja que el bolsillo está presente, pero integrado a un relato político más amplio, donde cada indicador económico funciona como argumento para apoyar o cuestionar al gobierno.







Por debajo de ese binomio, la agenda social mostró comportamientos más variables. Educación registró saltos significativos, superando el 15% en algunos meses, impulsada por las marchas universitarias contra el recorte presupuestario. En esos momentos, la discusión se concentró en financiamiento educativo, paritarias y calidad de la enseñanza. Salud, en cambio, mantuvo un piso estable de entre 9% y 11%, reflejando una preocupación sostenida sin estallidos coyunturales.



Seguridad, corrupción y justicia conformaron un bloque persistente de desconfianza hacia el Estado. La seguridad osciló entre el 7% y el 10% de las menciones, mientras que corrupción y justicia se ubicaron entre el 4% y el 8%, sin dominar la agenda pero sosteniendo un murmullo constante sobre el funcionamiento estatal.



El resto de los temas —obra pública, derechos, ciencia, cultura, deportes, mundo y turismo— quedó en los márgenes del debate, con porcentajes bajos y estables. En conjunto, el mapa digital de 2025 muestra a un ciudadano que discute primero el poder y los rumbos políticos, utiliza la economía como prueba de gestión y recurre a educación, salud y seguridad como termómetro de la vida cotidiana.