14 de diciembre de 2025
LA PLATA DE FIESTA
Estudiantes es campeón del Torneo Clausura
Luego de un partido cerrado, el futuro campeón tuvo que ser decidido por penales. Muslera pudo atajar uno, pero el remate que Franco Pardo estrelló en el palo sentenció el partido y le dio una nueva estrella al "Pincha".
Tras un partido cerrado, en el cual Racing acarició la gloria con un gol de "Maravilla" Martínez, pero que el "Pincha" supo responder en el descuento de la mano de Guido Carrillo, el futuro campeón se decidió por tanda de penales.
Si bien Muslera y Cambeses cumplieron atajando uno cada uno, el destino fue sellado cuando Franco Pardo estrelló su remate contra el palo, dejando el 5-4 que coronaría a Estudiantes.
El "León" se coronó campeón en medio del conflicto público que sostiene su presidente, Juan Sebastián Verón, con la AFA. Con esta victoria, Eduardo Domínguez consiguió su cuarta final ganada con el equipo, habiendo disputado un total de seis partidos definitorios.
Pero nadie puede arrebatarle el título al equipo platense, que sacó pasaje para la próxima Copa Libertadores, a pesar de haber entrado como el peor equipo de ambas zonas del campeonato. El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aprovechó para extender su saludo a los flamantes campeones.