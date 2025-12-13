Apps
13 de diciembre de 2025
SIGUE LA POLEMICA

ARCA denuncia penalmente a AFA y Chiqui Tapia por apropiación indebida de millones en pagos tributarios

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero acusó a la entidad deportiva por retener impuestos y aportes a la seguridad social

ARCA denuncia penalmente a AFA y Chiqui Tapia por apropiación indebida de millones en pagos tributarios
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. 

Según la denuncia,  la entidad deportiva actuó como agente de retención descontando impuestos y cargas sociales a terceros pero omitió depositar esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal establecido. 

El organismo fiscal argumenta que existió dolo intencional, ya que la el organismo conocía su rol como agente de retención y podía cumplir con dichas obligaciones. 

La presentación identifica a Claudio Fabián Tapia como responsable principal, en su rol de "presidente y administrador de clave fiscal" durante el período de los hechos, que abarca desde agosto del año pasado hasta la actualidad. Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial por parte de la AFA o de su presidente.

Esta denuncia se suma a un contexto de investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la AFA, incluyendo allanamientos recientes. 

