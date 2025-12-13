Apps
Sábado, 13 diciembre 2025
13 de diciembre de 2025
Las provincias más elegidas para vivir en Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Neuquén lideran la tendencia

En un contexto de búsqueda de mejor calidad de vida, estas provincias se consolidan como los destinos preferidos para las personas que deciden mudarse

En la última década, Argentina experimentó un movimiento migratorio interno impulsado por factores tales como el acceso al empleo, el costo de vida, los paisajes, el ritmo del cotidiano, la seguridad, entre otros. 

Según un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires basado en indicadores y censos,  hay provincias que se destacan y son elegidas por las personas para ser habitadas. 
Córdoba se destaca por los paisajes, la naturaleza así también por la urbanidad. Además tiene una propuesta económica diversa que incluye un perfil turístico, trabajo en época estival, industrias agropecuarias y tecnológicas.

Neuquén tiene popularidad por el boom energético. También por las propuestas laborales bien remuneradas y el estilo de vida más tranquilo. Se incluyen Santa Cruz y Tierra del Fuego por las oportunidades en la minería y turismo. 

Por su parte, Río Negro y San Luis son las preferidas por los jóvenes adultos y familias incipientes por el clima, la planificación urbana y política. 

Si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una connotación poco equilibrada por la saturación, los costos económicos y el desempleo, hay zonas intermedias dentro de la provincia que son elegidas por personas adultas y jubilados. 

En estos tiempos contemporáneos, los argentinos priorizan la calidad de vida, el entorno, y la arista ambiental.
 

