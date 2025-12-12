Apps
12 diciembre 2025
12 de diciembre de 2025
García entregó 48 viviendas en Dolores

El intendente encabezó el acto de entrega junto al subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo.

El intendente del partido bonaerense de Dolores, Juan Pablo García, encabezó hoy un acto de entrega de viviendas que la comuna definió como “histórico” para el distrito, ya que se trata de 48 unidades habitacionales que fueron a parar a manos de familias del distrito.

García formalizó la entrega de las casas junto al subadministrador del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Hernán Ralinqueo, y la subsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Hábitat, Adriana Esterelles.

El jefe comunal pronunció en la ocasión un discurso en el que felicitó a los nuevos adjudicatarios, destacó el trabajo del área de Hábitat municipal y remarcó la importancia del acceso a la vivienda como motor de dignidad y desarrollo.

“Hoy es un día que nos llena de emoción y orgullo. Porque entregar 48 viviendas no es solamente cumplir una etapa de un proyecto: es acompañar a 48 familias en uno de los sueños más importantes que puede tener una persona, que es el de la casa propia”, subrayó García.

Con este tipo de acciones, “Dolores continúa avanzando en un cambio de paradigma en política habitacional garantizando el acceso a la vivienda con transparencia y equidad”, destacó la Municipalidad.
 

