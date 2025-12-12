Apps
Viernes, 12 diciembre 2025
12 de diciembre de 2025
RENOVACIÓN

El radicalismo tiene nuevo (y joven) presidente

Un intendente santafesino que responde a Pullaro es el flamante titular del centenario partido. Es el más joven en la historia de la UCR.

El radicalismo tiene nuevo (y joven) presidente
Un joven intendente santafesino, prácticamente desconocido a nivel nacional, se convirtió en el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical (UCR).

Se trata de Leonel Chiarella, de 36 años, que gobierna el municipio de Venado Tuerto desde que tenía 30. Es el presidente del radicalismo más joven en los 134 años de existencia del partido, destronando a Gabriel Oddone, que asumió en 1942 con 41 años de edad. El tercero en la lista es ahora el expresidente Hipólito Yrigoyen, quien se hizo cargo de la conducción de la UCR con 45 años, en 1897.

Chiarella es del riñón del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro. Militaba en su corriente desde sus tiempos de estudiante. Se recibió de abogado en 2014 y cumple 37 años el jueves que viene.

La elección del joven alcalde, un “tapado” entre nombres de peso, marca una renovación en el liderazgo de un partido que en los últimos tiempos sufrió fuertes crisis, especialmente en el ámbito legislativo, con rupturas internas y fuga de legisladores hacia las filas de La Libertad Avanza (LLA).

En su gestión municipal, Chiarella se enfocó en el combate contra la inseguridad y el narcotráfico. Implementó un sistema de denuncias anónimas para casos de venta de drogas y trata de personas.
 

