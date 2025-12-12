Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de diciembre de 2025 EN LAS HERAS

Massa juntó a su tropa: estado de situación, cumpleaños y desafíos para 2026

El exministro citó a todos los intendentes y legisladores bonaerenses para analizar la situación de los municipios y el panorama que enfrentará el Frente Renovador a partir de enero. El anfitrión sopló las velitas.

Compartir