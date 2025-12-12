Apps
EN LAS HERAS

Massa juntó a su tropa: estado de situación, cumpleaños y desafíos para 2026

El exministro citó a todos los intendentes y legisladores bonaerenses para analizar la situación de los municipios y el panorama que enfrentará el Frente Renovador a partir de enero. El anfitrión sopló las velitas.

El líder del Frente Renovador, exdiputado y ex ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, encabezó hoy un encuentro con todos los intendentes, diputados y senadores del espacio en la provincia de Buenos Aires, en el que analizaron la situación de los municipios que gobierna el massismo y los desafíos que enfrenta para 2026.

La reunión se desarrolló en General Las Heras, con el intendente Javier Osuna (que ahora deja el puesto para ir a ocupar un sillón en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, BAPRO) como anfitrión y homenajeado a la vez, ya que hoy es su cumpleaños.

Además de Massa, los intendentes y los legisladores, participó del encuentro el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, otro referente renovador.

Desde el massismo dijeron que “se llevó adelante una evaluación de la actualidad política, económica y social que atraviesan los municipios, como así también un análisis de lo ocurrido a lo largo de este año”. Y que el cónclave “sirvió también para poner sobre la mesa los desafíos del espacio hacia 2026”.

Además, se hizo una despedida para los intendentes que dejan sus municipios para recalar en otros ámbitos de gestión, como el propio Osuna.
 

