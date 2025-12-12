Vidal, hombro con hombro con Macri: "En 2027 el PRO tendrá candidato propio"
La Fundación Pensar realizó su acto de cierre de año con la presencia de Mauricio Macri. La exgobernadora Vidal aseguró que ampliar los directores del Bapro fue un acto "irrazonable" sostuvo que se demostró que la Provincia "no es un bastión imposible de ganar".
Con la presencia del expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la Fundación Pensar realizó en el lujoso Hotel Abasto de la Ciudad de Buenos Aires su último acto del año, con la idea de ordenar el espacio, marcar autonomía frente a Javier Milei y fijar la estrategia para las próximas sesiones extraordinarias.
La ex diputada nacional aseguró que el tema de la Educación fue elegido para cerrar el ciclo "porque estuvimos todo el año trabajando sobre temas productivos como minería, energía, biotecnología, y nos parecía bien cerrar diciendo que necesitamos seguir apostando al talento argentino y la reforma educativa es un pendiente en la Argentina".
"Fue muy interesante porque además no lo hicimos desde una visión académica o cerrada, sino con casos concretos donde se logró mejorar. Y no de lugares muy lejanos, sino de provincias argentinas, de municipios argentinos, que lograron que los chicos aprendan mejor en la lengua, mejor en la matemática", añadió.
Al pedírsele un balance del PRO a nivel nacional y provincial en este 2025, Vidal dijo que "fue un año difícil para el conjunto del país. Creo que en la Provincia es importante, una vez más, haber demostrado que no es un bastión imposible de ganar".
"Lo demostramos desde el PRO varias veces y otra vez este año también con una persona que viene del PRO como Diego Santilli. Así que creo que lo que queda es seguir construyendo", agregó.
En cuanto a la aprobación del Endeudamiento solicitado por Axel Kicillof a la Legislatura y la ampliación de cargos en el Banco Provincia, la ex mandataria bonaerense consideró que "la propuesta del gobernador fue irrazonable. Yo creo que está muy bien que el PRO haya votado el rollover y el Fondo para municipios. De hecho, es un fondo que se creó durante mi gobernación, así que yo estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con el incremento de los cargos del Banco Provincia".
En cuanto a la posibilidad de que el PRO cuente con un candidato propio en 2027, evaluó que será "candidato propio, como ya lo dijo Mauricio (Macri). Tendremos que definir a lo largo del año que viene quién".