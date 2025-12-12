12 de diciembre de 2025
CORTE BONAERENSE
Dos cargos clave que no aparecen en el radar y el eterno pedido de autarquía y recursos
Los titulares no tienen quórum por las vacantes que el Gobierno demora en cubrir y jueces de menor rango dictan fallos de alzada. Cabildeos entre los ministros, presupuesto, salarios y la rosca para completar el pleno
De los tres poderes del Estado, el Judicial es siempre el más intrigante, fundamentalmente cuando se trata de su máxima conducción. El lema “los jueces hablamos a través de las sentencias” es un mandamiento para los miembros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, más allá de que en algunas ponencias públicas, generalmente en actividades organizadas por la propia Justicia, expresan sus opiniones y con ellas generan cosquilleos y alertas tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Pero, como en todo palacio, hay cabildeos, internas y decisiones de otros estamentos estatales que inciden directamente en su funcionamiento.
En 2025 la Suprema Corte pasó menos desapercibida. En principio, por la particular e
irregular situación de no tener quórum propio y porque el Gobierno demora la designación de los cuatro ministros faltantes. También tuvo una mayor visibilidad su presidenta, Hilda Kogan, por el proceso electoral que debió llevar adelante. En otro orden, un juicio mediático que culminó en un jury ha incomodado a los cortesanos, además de generar una atención particular en la política, a la que parecen no alcanzarle cuatro cargos para saciar su sed en el reparto del poder. En el medio, sigue el reclamo por las vacantes en los juzgados, pese a que muchas se completaron este año, y es constante el pedido de mayor presupuesto mientras los empleados presionan por recuperar poder adquisitivo.
Dos cargos clave que todavía no aparecen en el radar político
Mucho se habla de las sillas vacías en la Corte pero poco se menciona, y la política parece haberse olvidado, sobre otras dos vacantes clave en el andamiaje judicial bonaerense: la del Subprocurador General y la del Defensor Adjunto del Tribunal de Casación, que también requieren acuerdo del Senado.
La Subprocuración está vacante desde la renuncia, para acogerse al régimen jubilatorio, de Juan Ángel de Oliveira, que fue presentada a fines de 2022 y aceptada en mayo de 2024. Es un cargo de suma importancia, vitalicio, que además produce la cobertura de la Procuración General si esta llegara a quedar vacante.
En tanto, la Defensoría del Tribunal de Casación, de la que dependen los defensores oficiales, quedó sin titular el 19 de marzo de 2021, día que se produjo el fallecimiento de Mario Coriolano, quien ocupaba el cargo desde 1998.
El eterno pedido de la autarquía y la demanda de más recursos
Todos los años el Poder Judicial manda al Ejecutivo su pretensión presupuestaria. Casi siempre lo destinado termina muy por debajo de lo solicitado. Del Presupuesto total de la Provincia solamente el 3,3% se destina a la Justicia.
Del total de recursos recibidos por el Poder Judicial, dos tercios van a la Administración de Justicia y un tercio al Ministerio Público. En ambos casos el 93% es inciso 1: salarios y retribuciones de las locaciones de servicios. El 7% es lo que queda para la gestión. En consecuencia, el Ministerio Público tiene asignado el 0.07 % del Presupuesto bonaerense.
Desde hace años, la Justicia pelea por la autarquía económica y por una recomposición de partidas presupuestarias, pero en los sucesivos gobiernos no ha podido lograrlo, profundizándose año tras año el deterioro de los instrumentos de gestión e infraestructura del Poder Judicial.