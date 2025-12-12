Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de diciembre de 2025 CORTE BONAERENSE

Dos cargos clave que no aparecen en el radar y el eterno pedido de autarquía y recursos

Los titulares no tienen quórum por las vacantes que el Gobierno demora en cubrir y jueces de menor rango dictan fallos de alzada. Cabildeos entre los ministros, presupuesto, salarios y la rosca para completar el pleno

Compartir