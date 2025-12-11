11 de diciembre de 2025
SALIDAS
En medio de la disputa por los cargos, renunció Lojo al Consorcio del Puerto La Plata
El dirigente le presentó la renuncia al gobernador bonaerense, mientras continúan definiéndose los nombres para dirigir los restantes consorcios portuarios de la provincia de Buenos Aires.
Hay muchos movimientos en los puertos bonaerenses, y no solo por exportaciones. En medio de fuertes tensiones en torno a la elección de las nuevas autoridades, se produjo una renuncia importante en el Puerto La Plata.
El, ahora ex, presidente del Consorcio del Puerto La Plata, José María Lojo, le presentó la renuncia indeclinable a su cargo como presidente del consorcio de gestión. Lo comunicó también al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, y al subsecretario de asuntos portuarios, Juan Manuel Lucero.
“Por medio de la presente me dirijo a Usted, a fin de informarle mi decisión de renunciar al cargo de Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, en el que fui designado mediante Decreto DECRE-2021-300-GDEBA-GPBA, de fecha 18 de mayo de 2021”, aseguró Lojo en un escrito dirigido al gabinete bonaerense.
José María Lojo llegó al consorcio del Puerto La Plata en el año 2021 para reemplazar a un dirigente cercano, como lo es Pedro Wasiejko. Ambos dirigentes pertenecen al partido Frente Grande, conducido por el intendente de Ensenada, Mario Secco. Todavía no hay definiciones sobre quién será el reemplazo de Lojo en el Puerto La Plata, pero seguramente generará tensiones entre todos los sectores del peronismo bonaerense.
Fuentes consultadas por La Tecla revelaron que la renuncia de Lojo fue pedida por alguien de “indiscutible” cercanía con Secco y que no hubo reproches para su gestión; al contrario, se la evalúa como buena y se ponderan sus avances en desarrollo nacional e internacional. La decisión, empero, es buscar ahora alguien con impronta “más local” y arraigado a lo municipal.
Mientras tanto, continúan las negociaciones para definir qué dirigentes encabezarán los consorcios de gestión de los puertos bonaerenses. Un nombre que se definió es el de Mónica Litza, quien quedará al frente del Consorcio del Puerto Dock Sud en reemplazo de Carla Monrabal.
La llegada de la dirigente con paso por el massismo se da luego de su paso como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los puertos más importantes de la provincia, y comenzaron las especulaciones de un posible acercamiento de la exlegisladora con el intendente de Avellaneda, ligado al Movimiento Derecho a Futuro que conduce el Gobernador Axel Kicillof.
Otro consorcio portuario que generó polémicas es el de Quequén, tras la salida de Jimena López a la Cámara de Diputados de la Nación. Este jueves se llevó a cabo una sesión del directorio y, tal como publicó el portal Noticias de Necochea, fue convocada por cuatro integrantes (Mariano Daniel Carrillo, Juan Arnoldo Ouwerkerk, Edgardo Felipe Mancino y Daniel Arce), Los mismos impulsaron una autoconvocatoria con el fin de abordar la acefalía y considerar la designación de autoridades interinas.
Finalmente, tras el pedido del Gobierno bonaerense, designaron como presidente interino a Mariano Daniel Carrillo. Se trata de un representante de UATRE con línea directa José Voytenco. Además es la pareja de la exdiputada provincial, Natalia Sánchez Jaúregui.
Mientras tanto, hay otros consorcios portuarios que esperan definiciones para confirmar quiénes serán sus conductores. Uno de ellos es el Puerto Mar del Plata, donde todo indica que el exdiputado Gustavo Pulti será uno de los que de batalla por ese cargo para reemplazar al actual presidente del consorcio, Marcos Gutierrez.