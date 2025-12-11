Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de diciembre de 2025 SALIDAS

En medio de la disputa por los cargos, renunció Lojo al Consorcio del Puerto La Plata

El dirigente le presentó la renuncia al gobernador bonaerense, mientras continúan definiéndose los nombres para dirigir los restantes consorcios portuarios de la provincia de Buenos Aires.

Compartir