Chiqui Tapia en su peor momento: allanan domicilios de presuntos testaferros

De forma reciente, la Policía Federal Argentina llevó a cabo allanamientos en un country de Pilar. Esto se da en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que involucra una mansión atribuida a Chiqui Tapia, Presidente de AFA, y a su tesorero, Pablo Toviggino.



Las órdenes fueron dadas por el Juez Federal Daniel Rafecas y se ejecutaron en lotes del barrio Ayres Plaza ubicado en Pilar. La causa se inició tras denuncias anónimas.

Los operativos transcurrieron en domicilios de personas que ejercerían como testaferros y se buscaron documentos, pruebas y escrituras.



Los propietarios de los inmuebles serían Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte que aparecen como titulares de los lotes en el Registro de la Propiedad.



Hasta el momento, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino negaron cualquier vínculo directo y afirmaron que se trata de una confusión. Sin embargo, la Justicia busca pruebas concretas para desentrañar la supuesta red.