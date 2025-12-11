Apps
Jueves, 11 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
11 de diciembre de 2025
POLEMICA

Chiqui Tapia en su peor momento: allanan domicilios de presuntos testaferros

El operativo fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas. Se trata de lotes y propiedades de gran valor

Chiqui Tapia en su peor momento: allanan domicilios de presuntos testaferros
Compartir

De forma reciente, la Policía Federal Argentina llevó a cabo allanamientos en un country de Pilar. Esto se da  en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que involucra una mansión atribuida a Chiqui Tapia, Presidente de AFA, y a su tesorero, Pablo Toviggino. 

Las órdenes fueron dadas por el Juez Federal Daniel Rafecas y se ejecutaron en lotes del barrio Ayres Plaza ubicado en Pilar. La causa se inició tras denuncias anónimas.
Los operativos transcurrieron en  domicilios de personas que ejercerían como testaferros y se buscaron documentos, pruebas y escrituras. 

Los propietarios de los inmuebles serían Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte que aparecen como titulares de los lotes en el Registro de la Propiedad.  

Hasta el momento, Chiqui Tapia y  Pablo Toviggino negaron cualquier vínculo directo y afirmaron que se trata de una confusión. Sin embargo, la Justicia busca pruebas concretas para desentrañar la supuesta red. 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

TIRONEO

Polémica en el Puerto Quequén: Kicillof pidió al directorio designar un presidente interino

La salida de Jimena López dejó sin titular a la entidad y el clima se tensó entre distintos sectores por la sucesión. Ahora el Gobierno bonaerense pide que nombren a un reemplazante en medio de fuego cruzado.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Estatales en guardia: pidieron a Kicillof que el aguinaldo se pague “en tiempo y forma”

PJ bonaerense: jugadas que auguran hostilidades entre el MDF y La Cámpora

Sin nueva deuda para Kicillof: Milei impone su límite y habilita solo rollovers

Con endeudamiento, pero sin fondos: preocupación en intendentes peronistas

Resumen de la labor legislativa 2025

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET