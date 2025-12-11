11 de diciembre de 2025
ENCUESTA
El ranking final del año: quiénes lideran y quiénes caen entre los intendentes del GBA
El ranking de diciembre de CB Consultora muestra fuertes contrastes en la imagen pública de los 24 jefes comunales del Gran Buenos Aires. Nardini, Achával y Valenzuela lideran; Balor, Descalzo y Moreira cierran la tabla.
El cierre del año llega con un nuevo termómetro político para los municipios del Conurbano bonaerense. El ranking de imagen positiva de intendentes del Gran Buenos Aires elaborado por CB Consultora correspondiente a diciembre de 2025 ofrece un panorama heterogéneo, con liderazgos consolidados, caídas abruptas y diferencias marcadas entre distritos vecinos. El estudio releva 14.288 casos entre el 1 y el 5 de diciembre y permite comparar la performance de los 24 mandatarios municipales.
En la cima del ranking aparece nuevamente Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, con una imagen positiva del 63,9 por ciento. Su desempeño lo mantiene como el jefe comunal mejor evaluado del GBA, consolidando un esquema de gestión territorial que viene mostrando estabilidad en los últimos meses. Cerca, pero sin alcanzarlo, se ubica Federico Achával, de Pilar, con 62,8 por ciento.
El tercer escalón del podio lo ocupa Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, quien alcanza el 62 por ciento y se convierte además en el dirigente con mayor crecimiento mensual: un avance de 2,1 puntos respecto a noviembre. Su ascenso lo reafirma como uno de los referentes opositores de mejor imagen dentro del Conurbano.
El cuarto y quinto puesto del ranking están encabezados por Jaime Méndez, de San Miguel, con 59,4 por ciento, y por Fernando Gray, de Esteban Echeverría, con 59,1 por ciento. Ambos sostienen niveles altos de aprobación en distritos donde la disputa política se mantiene cambiante, aunque con electorados históricamente sensibles a la gestión municipal cotidiana.
El reporte también muestra un bloque medio compuesto por intendentes que se ubican en la franja del 53 al 57 por ciento, como Julio Zamora (Tigre), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Soledad Martínez (Vicente López), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mariano Cascallares (Almirante Brown). Se trata de jefes comunales con territorios diversos, pero con una característica común: estabilidad sin saltos abruptos.
En el centro de la tabla aparecen figuras como Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Andreotti (San Fernando), Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Espinoza (La Matanza) y Ramón Lanús (San Isidro). Todos ellos se mantienen en un rango que va del 50 al 52 por ciento, una zona que refleja una evaluación equilibrada, con apoyos firmes pero también con niveles considerables de imagen negativa.
El informe registra luego un segmento más complejo para los intendentes, donde se ubican Gustavo Menéndez (Merlo), Julián Álvarez (Lanús), Andrés Watson (Florencio Varela) y Lucas Ghi (Morón), con valores de entre 46 y 49 por ciento. En este grupo, la tendencia marca un desgaste más visible en la percepción ciudadana, especialmente en contextos económicos exigentes y con demandas crecientes sobre los gobiernos locales.
Hacia el final del ranking aparecen Damián Selci (Hurlingham) con 43,8 por ciento y, más abajo, Fernando Moreira (San Martín), con 42,7. Ambos muestran niveles de aprobación débiles y un retroceso respecto de meses anteriores. El caso de Moreira es particularmente significativo: mantiene un piso bajo, en un distrito históricamente competitivo.
El penúltimo lugar del relevamiento es para Pablo Descalzo, intendente de Ituzaingó, quien registra 40,7 por ciento y, además, experimenta la caída más pronunciada del mes: -3,2 puntos en comparación con noviembre. Este descenso lo ubica en una situación delicada, siendo uno de los jefes comunales con mayor deterioro en su vínculo con el electorado.
En el último puesto se encuentra Carlos Balor, de Berazategui, con apenas 33,6 por ciento de imagen positiva. El dato lo posiciona como el intendente peor evaluado del Gran Buenos Aires y muestra una brecha de 30 puntos respecto del líder del ranking. Su medición representa el tramo más crítico del estudio y marca un cierre de año complejo en materia de percepción pública.