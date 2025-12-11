Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de diciembre de 2025 ENCUESTA

El ranking final del año: quiénes lideran y quiénes caen entre los intendentes del GBA

El ranking de diciembre de CB Consultora muestra fuertes contrastes en la imagen pública de los 24 jefes comunales del Gran Buenos Aires. Nardini, Achával y Valenzuela lideran; Balor, Descalzo y Moreira cierran la tabla.

