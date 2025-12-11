Polémica en el Puerto Quequén: Kicillof pidió al directorio designar un presidente interino

El Consorcio de Gestión del Puerto Quequén atraviesa un momento delicado en medio de una polémica que se libra tras la renuncia de su presidenta, Jimena López. Sin un titular a cargo, se libra una batalla entre algunos sectores que pugnan por la conducción. No obstante, el Gobierno bonaerense sugirió al directorio que designe a un interino.



Este jueves se prevé una sesión del directorio y, tal como publicó el portal Noticias de Necochea, cuatro integrantes (Mariano Daniel Carrillo, Juan Arnoldo Ouwerkerk, Edgardo Felipe Mancino y Daniel Arce) impulsaron una autoconvocatoria con el fin de abordar la acefalía y considerar la designación de autoridades interinas.



La carta en la que pidieron sesionar fundamenta que la renuncia de López, que asumió como diputada nacional por el Frente Renovador, generó “una situación real y material de acefalía” que “impide el normal funcionamiento del Consorcio en general y del Directorio en particular”. El documento señala que la ex presidenta “no se encuentra presente en la sede del Consorcio, se ha apartado de sus cargos a partir de su renuncia y no ha manifestado intención de regresar a los mismos”.



Por ese motivo, los directores citaron el Reglamento Interno de la entidad en el que afirman que habilita a sesionar sin convocatoria presidencial en casos excepcionales. En ese sentido, la nota indica que, ante la acefalía, el Directorio “deberá auto-convocarse a reunión especial para designar entre sus miembros [...] a un Director que ejercerá interinamente la Presidencia”.



Ante esta situación, desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica confirmaron a La Tecla que solicitaron al directorio que designe un presidente interino por medio de una nota. La solicitud fue a través de un pedido que realizó el gobernador, Axel Kicillof.



“Por instrucción del Gobernador, el Subsecretario de Asuntos Portuarios dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, firmó una nota donde recomienda al Directorio a designar un presidente interino, incluyendo la atribución temporal de las funciones correspondientes a la Gerencia General, con el objetivo de garantizar la operatoria cotidiana y el normal funcionamiento de la Unidad Portuaria”, contaron fuentes oficiales.



En ese aspecto, recomendaron que “no realicen votaciones en torno a decisiones que afecten a permisos, concesiones o prórrogas de las mismas”. Por ese motivo, remarcaron: “Todo esto, en el marco de las competencias que le otorgan a la Autoridad Portuaria la ley 15.477, el Decreto 126/2023 B y el Decreto N° 54/2020, con su modificatoria”.



La orden fue a través de una nota que les llegó a todos los directores del ente y también enviada a la secretaría del consorcio de gestión. La sugerencia llegó luego de que algunos sectores denunciaran que el directorio no tiene facultades para poder elegir a un presidente ya que debe ser a por medio del Poder Ejecutivo.