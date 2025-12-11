Apps
Jueves, 11 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
11 de diciembre de 2025
BOLETÍN OFICIAL

Extendieron la emergencia agropecuaria en 9 municipios de la Provincia

Con la Resolución 1974/25, el Ministerio de Economía de la Nación prorrogó la declaración de la emergencia agropecuaria hasta el 28 de febrero de 2026. La medida alcanza a varias zonas de 8 municipios de la provincia de Buenos Aires. Los productores que tengan sus explotaciones ahí accederán a beneficios impositivos y crediticios.

Extendieron la emergencia agropecuaria en 9 municipios de la Provincia
Compartir

Con la Resolución 1974/25, el Ministerio de Economía de la Nación prorrogó la declaración de la emergencia agropecuaria hasta el 28 de febrero de 2026. La medida alcanza a varias zonas de 8 municipios de la provincia de Buenos Aires. Los productores que tengan sus explotaciones ahí accederán a beneficios impositivos y crediticios.

La norma publicada en el Boletín Oficial de este jueves llegó para convalidar la declaración del estado de emergencia que ya había decretado el gobierno bonaerense a principios de noviembre. Ahora, un mes después, la administración libertaria se pliega a la iniciativa para que los afectados por las inundaciones que aquejan al campo accedan a algunas exenciones y prórrogas de parte de ARCA.

Los municipios alcanzados por la iniciativa son Veinticinco de Mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar. Cabe aclarar que el estado de emergencia no abarca a todo el territorio de cada distrito sino que se limita a algunas circunscripciones en particular. Lo cierto es que estos 9 municipios, y las zonas seleccionadas, mantendrán este status hasta fines de febrero y se suman a otros, como Carlos Casares o 9 de Julio que están en la misma situación.

Más allá de este trámite, que servirá para reducir el impacto negativo de las inundaciones, el sector agropecuario de la Provincia le está reclamando al Gobierno Nacional que retome las obras sobre el Río Salado para prevenir futuros anegamientos. Los trabajos están paralizados desde diciembre de 2023 y hace unas semanas se anunció la reanudación.

Por su parte, en el gobierno bonaerense ya están pensando en la próxima etapa del plan maestro del río salado. Esta semana, salió el apto ambiental de la etapa V que va desde Junín hasta Bragado y quedó en condiciones de empezar. Para eso primero Nación debe finalizar la etapa IV.2.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

LUGARES EN DISPUTA

Intriga suprema: la normalización de la Corte dio un primer paso en una noche candente

Los titulares no tienen quórum por las vacantes que el Gobierno demora en cubrir y jueces de menor rango dictan fallos de alzada. Cabildeos entre los ministros, presupuesto, salarios y la rosca para completar el pleno

NOTICIAS MÁS VISTAS

Estatales en guardia: pidieron a Kicillof que el aguinaldo se pague “en tiempo y forma”

PJ bonaerense: jugadas que auguran hostilidades entre el MDF y La Cámpora

Sin nueva deuda para Kicillof: Milei impone su límite y habilita solo rollovers

Con endeudamiento, pero sin fondos: preocupación en intendentes peronistas

Resumen de la labor legislativa 2025

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET