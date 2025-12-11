Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de diciembre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Extendieron la emergencia agropecuaria en 9 municipios de la Provincia

Con la Resolución 1974/25, el Ministerio de Economía de la Nación prorrogó la declaración de la emergencia agropecuaria hasta el 28 de febrero de 2026. La medida alcanza a varias zonas de 8 municipios de la provincia de Buenos Aires. Los productores que tengan sus explotaciones ahí accederán a beneficios impositivos y crediticios.

