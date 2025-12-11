11 de diciembre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Extendieron la emergencia agropecuaria en 9 municipios de la Provincia
Con la Resolución 1974/25, el Ministerio de Economía de la Nación prorrogó la declaración de la emergencia agropecuaria hasta el 28 de febrero de 2026. La medida alcanza a varias zonas de 8 municipios de la provincia de Buenos Aires. Los productores que tengan sus explotaciones ahí accederán a beneficios impositivos y crediticios.
La norma publicada en el Boletín Oficial de este jueves llegó para convalidar la declaración del estado de emergencia que ya había decretado el gobierno bonaerense a principios de noviembre. Ahora, un mes después, la administración libertaria se pliega a la iniciativa para que los afectados por las inundaciones que aquejan al campo accedan a algunas exenciones y prórrogas de parte de ARCA.
Los municipios alcanzados por la iniciativa son Veinticinco de Mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar. Cabe aclarar que el estado de emergencia no abarca a todo el territorio de cada distrito sino que se limita a algunas circunscripciones en particular. Lo cierto es que estos 9 municipios, y las zonas seleccionadas, mantendrán este status hasta fines de febrero y se suman a otros, como Carlos Casares o 9 de Julio que están en la misma situación.
Más allá de este trámite, que servirá para reducir el impacto negativo de las inundaciones, el sector agropecuario de la Provincia le está reclamando al Gobierno Nacional que retome las obras sobre el Río Salado para prevenir futuros anegamientos. Los trabajos están paralizados desde diciembre de 2023 y hace unas semanas se anunció la reanudación.
Por su parte, en el gobierno bonaerense ya están pensando en la próxima etapa del plan maestro del río salado. Esta semana, salió el apto ambiental de la etapa V que va desde Junín hasta Bragado y quedó en condiciones de empezar. Para eso primero Nación debe finalizar la etapa IV.2.