11 de diciembre de 2025
CAMBIOS
Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias. El objetivo del oficialismo es que la senadora Patricia Bullrich presida la Comisión de Trabajo y Seguridad social de la Cámara Alta.
El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias.
De este modo, la Casa Rosada avanza con su objetivo de aprobar una serie de reforma antes de fin de año. El martes pasado ya definió la convocatoria a sesiones extraordinarias y uno de los puntos centrales del temario es la reforma laboral. El objetivo del oficialismo es que la senadora Patricia Bullrich presida la Comisión de Trabajo y Seguridad social de la Cámara Alta, sostienen en la Casa Rosada.
“Patricia encabezará los debates para la reforma laboral. Una vez aprobado y terminadas las extraordinarias, renunciará a esa comisión”, afirman. Durante las sesiones extraordinarias convocadas, en principio, entre el 10 y el 30 de diciembre, se intentará constituir las comisiones específicas para los temas que enviará el Ejecutivo.
En tanto, cuando empiece el período ordinario, se deberán elegir, entre el 26 y 28 de febrero, a las autoridades e integrantes de las comisiones permanentes del Senado.
Las sesiones extraordinarias comenzarán con los proyectos de Presupuesto y de Inocencia fiscal. “Si no se termina en diciembre, puede seguirse en enero 2026”.
Confían que en esta oportunidad el Gobierno tiene más ordenado el diálogo ya que ahora están claros los interlocutores del Poder Ejecutivo. “Bullrich hablará con los senadores, Martín Menem con los diputados, Diego Santilli con los gobernadores. Y si hay pedidos, se derivarán al área que corresponda (Economía, Jefatura de Gabinete, etc.)”.
Principales cambios:
Los principales ejes del proyecto de modernización laboral firmado por el presidente Javier Milei, que se enviará al Congreso, se centran en reducir costos laborales, promover la formalización del empleo, flexibilizar las relaciones laborales y limitar ciertos aspectos sindicales.
-Reducción de costos laborales y litigiosidad: Se eliminan conceptos como "justicia social" en la interpretación de normas, se prohíbe la aplicación analógica de convenios colectivos, se simplifica la registración laboral y se otorgan efectos de cosa juzgada a acuerdos transaccionales para reducir juicios.
-Formalización y creación de empleo: Incluye el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) con alícuotas reducidas (2-3%) por 48 meses para nuevos empleos, reducción de contribuciones patronales (del 6% al 5% en general y del 20,4% al 17,4% en sectores específicos), condonación de deudas por relaciones no registradas y beneficios para regularizar trabajadores informales.
-Flexibilidad en jornadas y vacaciones: Se introduce un banco de horas voluntario, se permite extender la jornada diaria a 12 horas (manteniendo el límite semanal), se habilita el fraccionamiento de vacaciones (mínimo 7 días continuos) y se eliminan reservas de puestos para cargos electivos o preavisos en período de prueba.
-Indemnizaciones y remuneraciones: Se mantiene la indemnización de un mes por año trabajado, pero se redefine el cálculo excluyendo ítems no salariales como aguinaldos, premios o vacaciones; se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con el 3% de aportes patronales; se permite salarios en moneda extranjera, especie o alimentos, y se ligan a méritos o negociaciones dinámicas.
-Convenios colectivos y ultraactividad: Se elimina la ultraactividad (cláusulas vencen si no se renuevan), los convenios de ámbito menor (por empresa) prevalecen sobre los mayores (por gremio), y la autoridad puede suspender cláusulas por distorsiones económicas.
-Asociaciones sindicales y huelgas: Se requiere autorización previa para asambleas, se reduce el crédito horario de delegados a 10 horas mensuales, se prohíben bloqueos o tomas como infracciones graves, se amplían actividades esenciales requiriendo 50-75% de funcionamiento durante conflictos, y se eliminan cuotas solidarias obligatorias para no afiliados.
-Trabajo en plataformas y otros cambios: Se crea la figura de "repartidor independiente" sin relación laboral dependiente, permitiendo libertad en contratos; se excluye la propina como remuneración, se endurecen requisitos para licencias por enfermedad (con junta médica), y trabajadores eventuales no pueden ser delegados.
El proyecto no aplica retroactivamente y busca obtener media sanción en el Senado antes de fin de año, según fuentes oficiales.