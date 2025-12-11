Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de diciembre de 2025 PANORAMA

Operativo Sol 2026: Kicillof bendice a Paredi en Mar Chiquita

La decisión del gobernador de presentar el dispositivo de seguridad en Mar Chiquita refuerza la figura del exintendente y actual senador como el articulador territorial principal en la Quinta Sección. Así, Paredi se posiciona en la interna peronista por encima de La Cámpora de Fernanda Raverta y el vecinalismo de Gustavo Pulti.

Compartir