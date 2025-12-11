11 de diciembre de 2025
PANORAMA
Operativo Sol 2026: Kicillof bendice a Paredi en Mar Chiquita
La decisión del gobernador de presentar el dispositivo de seguridad en Mar Chiquita refuerza la figura del exintendente y actual senador como el articulador territorial principal en la Quinta Sección. Así, Paredi se posiciona en la interna peronista por encima de La Cámpora de Fernanda Raverta y el vecinalismo de Gustavo Pulti.
La presentación oficial del Operativo Sol 2026, programada para este viernes 19 de diciembre a las 10 de la mañana en el partido de Mar Chiquita, trasciende la mera logística de seguridad estival para convertirse en una movida estratégica de alto impacto en el complejo tablero del peronismo bonaerense. La elección del distrito del histórico exintendente y flamante senador provincial Jorge "Pitingo" Paredi no es casual, sino una clara señal política emitida desde La Plata.
La Gobernación de Axel Kicillof ha optado por confirmar la ruptura con la tradición de las diecisiete ediciones ininterrumpidas en la Plazoleta Almirante Brown de Mar del Plata. Tras el paso por Miramar en 2024, el desembarco en Mar Chiquita para esta temporada se interpreta como un espaldarazo decisivo de Kicillof a la figura de Paredi. El exintendente, un fiel y leal aliado del Gobernador, se consolida así como el referente peronista de la Quinta Sección y el principal articulador territorial para el proyecto que mira a las elecciones de 2027.
Este movimiento geográfico no solo busca premiar la fidelidad de Paredi, sino que también reordena la compleja interna peronista en la sección. La decisión de omitir a Mar del Plata como sede del lanzamiento proyecta una sombra sobre otros referentes locales que disputan poder y visibilidad. Entre ellos, la principal referente de La Cámpora, Fernanda Raverta, y el exintendente Gustavo Pulti, referente del partido vecinalista Acción Marplatense (AM).
Al posicionar el acto central del Operativo Sol en Mar Chiquita, Kicillof no solo ratifica su confianza en Paredi, sino que también marca una preferencia de liderazgos, dejando en segundo plano la puja de poder en Mar del Plata. En este contexto, Paredi emerge como el puente más seguro y directo entre el territorio y La Plata, superando en influencia y protagonismo a los referentes marplatenses.
El lanzamiento del Operativo Sol es, en esencia, la formalización de un eje político entre el Gobernador y el "Pitingo" senador, un paso clave que define el mapa peronista de cara a lo que viene.