11 de diciembre de 2025
LUGARES EN DISPUTA
Intriga suprema: la normalización de la Corte dio un primer paso en una noche candente
Los titulares no tienen quórum por las vacantes que el Gobierno demora en cubrir y jueces de menor rango dictan fallos de alzada. Cabildeos entre los ministros, presupuesto, salarios y la rosca para completar el pleno
En medio de las negociaciones por el Endeudamiento, en la agitada jornada del 3 de diciembre, y pese a la negativa de Kicillof de poner sobre la mesa la discusión por las vacantes en la Suprema Corte, se habló del tema y se avanzó para que la situación quede resuelta durante la primera parte del año entrante.
“Fue un pedido del radicalismo, y el compromiso del Ejecutivo fue que se iba a resolver antes de la feria judicial de julio. Los representantes del Ejecutivo (Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis) tomaron ese compromiso, con la presencia de representantes de todos los sectores de nuestro espacio, para que se resuelva antes de la mitad de año”, le dijo a La Tecla el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Facundo Tignanelli.
En esa reunión, además de Cascallares y Katopodis, que estaban en contacto telefónico con Kicillof, participaron Tignanelli, Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman, Alejandro Dichiara, Juan Pablo de Jesús y los radicales Maximiliano Abad y Diego Garciarena. El radicalismo se quedaría con uno de los cuatro lugares que hay en la Corte, y lo pondría el sector que conduce Abad.
Los otros tres lugares, en principio, serían para el oficialismo. Uno para cada sector interno. De todos modos, La Libertad Avanza pretende hacer valer su posición de bloque opositor con mayor número de legisladores y quedarse con una de las sillas. En una entrevista con La Tecla en octubre, Sebastián Pareja advirtió: “Tengo que tener mucha claridad respecto de la persona que uno está proponiendo para ocupar un lugar de tanto poder e importancia”. Los libertarios cuidan con celo el nombre que propondrían.
Mientras tanto, son varios los que suenan en el oficialismo. Axel Kicillof tiene en carpeta a Santiago Pérez Teruel, actual Asesor General de Gobierno. “El tema es que el Gobernador lo necesita en el cargo que ocupa ahora”, afirmó una fuente conocedora de los cabildeos por la Corte. Parece haber perdido algo de terreno Federico Thea, quien preside el Tribunal de Cuentas.
Por el lado del kirchnerismo siempre se mencionó a Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia, pero en el último tiempo comenzó a tallar fuerte el nombre del ministro de Justicia de la Provincia, Juan Martín Mena. Algunos ponen en la nómina de los posibles a Manuel Alberto Bouchoux, presidente de la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal, vinculado a Justicia Legítima.
Mientras tanto, caída la posibilidad de la destituida jueza Julieta Makintach, ahora la primera opción de Sergio Massa para la Corte es Sofía Vannelli, quien acaba de culminar su mandato como senadora provincial. Hay quienes aseguran que el Frente Renovador también pone alguna ficha Mario Kohan, actual presidente del Tribunal de Casación Penal. De todos modos, siempre hay lugar en estos casos para los “tapados”.