10 de diciembre de 2025
MENORES EN RIESGO
Denuncian a 300 sitios de juego ilegal
El presidente de Lotería y Casinos fue a la Justicia para que se investigue a los dueños de esas páginas por delitos que podrían incluir el lavado de activos. Puso el foco en la ludopatía entre los adolescentes. También pidió el bloqueo inmediato de todos los sitios denunciados.
El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, denunció ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, un total de 300 sitios de apuestas que operaban sin autorización oficial.
En las presentaciones se solicita avanzar en la identificación de sus responsables y administradores, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos, dado que se presume la participación en maniobras de lavado de activos y evasión fiscal.
“No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, evade impuestos y opera al margen de la ley”, afirmó Atanasof.
La investigación se originó a partir de un operativo de ciberpatrullaje realizado por personal del organismo. Una de las complejidades del tema radica en que los administradores de estos sitios mudan constantemente sus dominios para evadir controles, alojan servidores en paraísos fiscales como Malta o Curaçao y operan desde el exterior.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es el acceso de menores de edad a estas plataformas. “No vale todo. Cuando hablamos de apuestas en adolescentes, debemos encarar el problema desde dos frentes: salud mental y seguridad. Hay que prevenir la ludopatía, pero también bloquear los sitios ilegales que no tienen controles por parte de nadie y permiten el acceso de menores de edad. Hoy los chicos están a un click de distancia porque estos casinos ilegales les permiten el acceso”, remarcó Atanasof.
“Denunciar sitio por sitio es insuficiente. Necesitamos herramientas modernas para un delito moderno. Esta pelea no puede darla una sola jurisdicción: tiene que haber una política nacional coordinada”, concluyó.
Como medida preventiva y de urgencia, en las denuncias se solicitó se ordene al ENACOM el bloqueo inmediato de estos sitios, para impedir su acceso y funcionamiento en todo el territorio nacional.