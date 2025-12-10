Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de diciembre de 2025 MENORES EN RIESGO

Denuncian a 300 sitios de juego ilegal

El presidente de Lotería y Casinos fue a la Justicia para que se investigue a los dueños de esas páginas por delitos que podrían incluir el lavado de activos. Puso el foco en la ludopatía entre los adolescentes. También pidió el bloqueo inmediato de todos los sitios denunciados.

