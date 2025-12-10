Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de diciembre de 2025 JUNTO A CARLOTTO

Kicillof encabezó un acto por los derechos humanos

El mandatario bonaerense dijo que el gobierno nacional es “negacionista y desertor”, pero que no podrá borrar en la Provincia “las políticas de memoria, verdad y justicia”.

