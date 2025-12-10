10 de diciembre de 2025
JUNTO A CARLOTTO
Kicillof encabezó un acto por los derechos humanos
El mandatario bonaerense dijo que el gobierno nacional es “negacionista y desertor”, pero que no podrá borrar en la Provincia “las políticas de memoria, verdad y justicia”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy un acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que participó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto.
Fue en el Salón Dorado de la Gobernación provincial, donde también estuvieron presentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno.
“Este acto tiene una gran importancia por el contexto que nos toca atravesar, en el que el gobierno nacional está llevando adelante un intento por borrar y ocultar lo ocurrido. Esa búsqueda no es inocente y tiene una clara intencionalidad: que una parte de nuestra sociedad lo olvide, lo desconozca o, incluso, que lo cuestione”, dijo Kicillof.
“Desde la Provincia sabemos que no podemos reemplazar a un gobierno nacional negacionista y desertor, pero sí podemos trabajar todos los días para mantener viva la llama de aquello que consideramos esencial de nuestra democracia y del país que queremos”, añadió el Gobernador. “Cuando esta etapa tan oscura termine vamos a poder decir que, aunque intentaron asfixiarnos, en la provincia de Buenos Aires no pudieron erradicar las políticas de memoria, verdad y justicia”.
Por su parte, Barnes de Carlotto subrayó: “Estos encuentros son muy necesarios en tiempos tan difíciles como los que vivimos. Felicito a un gobierno de la provincia que hace todo lo que está a su alcance para contribuir a la causa de los derechos humanos: gracias por acompañar a las Abuelas y por mantener viva nuestra tarea de encontrar a los nietos que faltan”.
Estuvieron presentes también el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels, y de Técnica, Administrativa y Legal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Maitena Villegas; los subsecretarios de Justicia, Inti Pérez Aznar, de Control Interno, Nazareno Castro Bergamín, y de Política Criminal, Carlos Pellegrini, así como otros funcionarios provinciales, y también referentes de los derechos humanos como la legisladora porteña Victoria Montenegro, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, y los militantes Rosa Bru, Sergio Maldonado y Rubén López.