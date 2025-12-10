Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de diciembre de 2025 FUERTE RECLAMO

Tensión: La UTA denunció el pago de aguinaldo en cuotas y se declaró en alerta

El gremio de los choferes expresó su alarma luego de que las cámaras del sector admitieran que podrían fraccionar el sueldo anual complementario por la falta de actualización de subsidios. Exigen al Estado intervenir para garantizar el pago completo y reabrir la discusión salarial.

