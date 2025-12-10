10 de diciembre de 2025
FUERTE RECLAMO
Tensión: La UTA denunció el pago de aguinaldo en cuotas y se declaró en alerta
El gremio de los choferes expresó su alarma luego de que las cámaras del sector admitieran que podrían fraccionar el sueldo anual complementario por la falta de actualización de subsidios. Exigen al Estado intervenir para garantizar el pago completo y reabrir la discusión salarial.
La disputa entre las empresas de colectivos y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a encender las alarmas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La organización gremial salió con firmeza a denunciar que, durante la última audiencia en la Secretaría de Trabajo, los representantes del sector empresario deslizaron la posibilidad de abonar el aguinaldo en cuotas, lo que generó un inmediato estado de alerta entre los choferes.
Según informó la conducción nacional del sindicato, la reunión de este miércoles terminó concentrándose casi exclusivamente en el reclamo de los empresarios por la actualización de los subsidios estatales. Desde la UTA sostienen que la discusión salarial quedó “relegada” y que, en lugar de una propuesta concreta para recomponer ingresos, se encontraron con el planteo de fragmentar el pago del sueldo anual complementario.
El gremio remarcó que la incertidumbre se agrava en plena previa de las fiestas, un momento especialmente sensible para miles de familias que dependen del ingreso mensual y del aguinaldo para afrontar gastos básicos. Por eso, la dirigencia sindical calificó como “injusto” y “arbitrario” que los trabajadores deban convivir con la duda de si cobrarán su salario completo y en tiempo.
En un comunicado difundido este 10 de diciembre, la UTA recordó que los subsidios y compensaciones forman parte de la relación entre el Estado y los empresarios, y que bajo ningún punto de vista pueden condicionar la percepción de los haberes. “Nuestra retribución no puede atarse a esa negociación; son ellos quienes deben encontrar las soluciones que garanticen el funcionamiento del sistema”, afirmó el sindicato.
La tensión no es nueva. El pasado 5 de diciembre, la UTA ya había realizado una “abstención de tareas” en aquellas empresas que no habían depositado al menos el 50% del salario. Varias líneas registraron paros puntuales mientras persistía la falta de acreditación, en un contexto de atrasos que se repite desde hace meses.
Del lado empresario, las cámaras insistieron en que la situación financiera es “gravísima”. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la tarifa subsidiada reconocida por el Estado es de 1.092 pesos, mientras que la “tarifa real” debería ubicarse en torno a los 1.713 pesos para cubrir los costos de combustible, repuestos y mantenimiento. Esa brecha, argumentan, vuelve cada vez más difícil sostener el pago regular de salarios y aguinaldos.
En paralelo, la UTA recuerda que el salario promedio de un chofer ronda el millón y medio de pesos, cifra que ya quedó por detrás de la canasta básica, golpeada por la inflación acumulada en 2024 y 2025. Por eso, el gremio reclama que el Estado intervenga de manera urgente, garantice el pago íntegro de los haberes y habilite una mesa de negociación “sin ataduras” que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
La pulseada promete nuevos capítulos. Por ahora, el clima es de creciente tensión, con un sindicato en guardia y un sector empresario que insiste en que sin actualización urgente de subsidios no habrá margen para cumplir con las obligaciones salariales.