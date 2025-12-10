10 de diciembre de 2025
LUGAR CLAVE
Del Congreso al Consorcio: Mónica Litza será la presidenta del Puerto Dock Sud
La dirigente que terminó su mandato como diputada nacional tendrá una responsabilidad importante en un puerto estratégico de la provincia de Buenos Aires
Los consorcios portuarios son puestos estratégicos para la administración bonaerense y hay algunos puestos que todavía quedan vacantes. Un misterio terminó de revelarse en las últimas horas, ya que se conoció el reemplazo de Carla Monrabal en el consorcio del Puerto Dock Sud.
La reemplazante será la exdiputada nacional Mónica Litza. Como adelantó La Tecla, la dirigente tendrá la responsabilidad de asumir en la conducción portuaria. El encargado de anunciar la llegada de la exdiputada fue el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
A través de su cuenta de X, el intendente del MDF sentenció: “Felicitamos a @monicalitza por la presidencia del @PuertoDockSud. Estamos seguros que trabajaremos conjuntamente para mejorar, fortalecer y ampliar la capacidad operatoria de esta institución que representa un valioso motor de crecimiento para Avellaneda”.
En la asunción de Litza también estuvieron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero. También dijeron presente Roberto Negro, Pablo Dimitroff, Demetrio Stekovick, Hernán Spalletta, Enrique Rivas, Daniel Lewicki, Miguel Cavalli y Carlos Lombardo.
La llegada de la dirigente con paso por el massismo se da luego de su paso como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los puertos más importantes de la provincia, y comenzaron las especulaciones de un posible acercamiento de la exlegisladora con el intendente de Avellaneda, ligado al Movimiento Derecho a Futuro que conduce el Gobernador Axel Kicillof.
Mientras tanto, hay otros consorcios portuarios que esperan definiciones para confirmar quiénes serán sus conductores. Uno de ellos es el Puerto Mar del Plata, donde todo indica que el exdiputado Gustavo Pulti será uno de los que de batalla por ese cargo para reemplazar al actual presidente del consorcio, Marcos Gutierrez.
Otro foco de conflicto pasa en Necochea, para encontrar el reemplazo de Jimena López como presidenta del Puerto Quequén. La dirigente ya asumió como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y hay varios anotados para sucederla. Uno de ellos es Patricio “Pato” Hogan, quien fuera intendente de Miramar y también subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante del Ministerio de Transporte cuando Alexis Guerrera estaba al frente de esa cartera en Nación.
Asimismo, por el lado de Jorge Ferraresi el concejal de Necochea, Julián Kristiansen. También hacen correr el nombre de la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), Andrea Cáceres, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
También se esperan definiciones respecto al consorcio del Puerto La Plata y el Astillero Río Santiago, pero todavía no hay definiciones sobre nuevas autoridades.