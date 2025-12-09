Kicillof sobre Milei y su gobierno: “No los vamos a dejar rematar el país”
El gobernador bonaerense dijo que el Presidente y sus colaboradores son “endeudadores seriales” y que las consecuencias de sus políticas son similares a las de los años ’90. También afirmó que nunca estuvo sobre la mesa “defaultear” la deuda provincial si la Nación no lo autoriza a tomar financiamiento en el exterior.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó hoy al gobierno de Javier Milei, incluido el ministro de Economía, Luis Caputo, por decir que no lo autorizarán a tomar deuda para cubrir vencimientos de créditos tomados por la Provincia, porque el Presidente y sus adláteres “son endeudadores seriales”.
“¿De qué me están hablando, si son endeudadores seriales?”, dijo Kicillof durante una entrevista televisiva, en la que se refirió al anuncio de que la administración Milei sólo autorizaría un nivel de endeudamiento que corresponda a la renovación de deuda ya tomada y no a financiar gastos corrientes.
“Dicen que sólo van a autorizar financiamiento para rollear deuda. Bueno, es para eso”, dijo el mandatario bonaerense. “El monto que se pide está estrictamente asociado a los vencimientos” de la deuda que ya tiene la Provincia, contando los de 2026 y el remanente de este año, más créditos a Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) y otros organismos, puntualizó.
“Ni es un sobreendeudamiento ni es algo que esté fuera de lo que habitualmente se hace, incluyendo fondos para los municipios”, resaltó Kicillof.
También cuestionó las políticas del gobierno libertario, comparándolas con las del menemismo, y dijo que las consecuencias son similares a las de aquel período.
“Han endeudado a toda la Argentina. La gente se endeuda para pagar el supermercado, para pagar medicamentos, para pagar gastos corrientes”, dijo el Gobernador. Y también enumeró los cierres de fábricas y empresas por la recesión económica.
“El otro día, tocando un poco los indicadores, mostraron un mínimo crecimiento. Pero es crecimiento sin creación de empleo. Aun si crece la Argentina de Milei, como pasó en los ’90, no crea empleo. Y el crecimiento no llega a las familias, a los laburantes, a los sectores vulnerables”, explicó Kicillof.
“Milei mira esto no sólo con indiferencia, porque no hace nada, sino que un poco pareciera que lo festeja y lo mira con goce”, manifestó el mandatario provincial. “Y yo lo quiero decir claramente: no le vamos a dejar rematar el país a esta gente.”
El bonaerense afirmó también que la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei es “un fantoche de la década del ’90” y “tiene olor a naftalina”.