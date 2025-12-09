Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de diciembre de 2025

Kicillof sobre Milei y su gobierno: “No los vamos a dejar rematar el país”

El gobernador bonaerense dijo que el Presidente y sus colaboradores son “endeudadores seriales” y que las consecuencias de sus políticas son similares a las de los años ’90. También afirmó que nunca estuvo sobre la mesa “defaultear” la deuda provincial si la Nación no lo autoriza a tomar financiamiento en el exterior.

