Cerró una histórica textil en Lanús y 50 trabajadores quedaron en la calle

Hazan Silvia bajó la persiana definitivamente y todos los empleados perdieron su trabajo. Un botón de muestra más de la crisis de la industria generada por la recesión y acentuada por la apertura de las importaciones.

