La provincia acumula reclamos: otro gremio pidió reapertura urgente de paritarias

MÁS ROSCA Andrés Sosa

Los cargos en puertos tensionan al peronismo en otro capítulo de la batalla interna La puja entre diferentes sectores por lugares claves en la estructura de poder de la provincia de Buenos Aires le pone condimento al cierre del año. Qué pasa en los consorcios de Dock Sud, La Plata, Quequén y Mar del Plata. El Astillero Río Santiago también espera novedades.