Martes, 9 diciembre 2025
Argentina
Buenos Aires
9 de diciembre de 2025
NEGOCIACIONES

La provincia acumula reclamos: otro gremio pidió reapertura urgente de paritarias

Al igual que estatales y judiciales, los gremios docentes alzaron la voz para exigirle una nueva negociación por aumentos de salarios al gobierno de Axel Kicillof

La provincia acumula reclamos: otro gremio pidió reapertura urgente de paritarias
Los gremios bonaerenses continúan con su presión hacia el gobierno de Axel Kicillof para que vuelva a abrir la negociación paritaria. Los trabajadores piden nuevamente aumentos salariales, sobre todo luego de las últimas reuniones donde no escucharon ninguna oferta de la Provincia.

Primero fue ATE, luego los judiciales. Ahora llegó el turno de los docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes solicitaron la reapertura urgente de la negociación.

El gremio lo comunicó a través de un escrito en su página web, que rápidamente fue viralizado por redes sociales: “El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó hoy ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la urgente convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, para dar continuidad a la Paritaria Docente 2025”.

“El pedido responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”, sentenciaron desde el Frente compuesto por AMET - FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA.

 
También sostuvieron que “desde el FUDB solicitamos una pronta reunión con la nueva Directora General de Cultura y Educación, Sra. Flavia Terigi, con la finalidad de compartir una agenda de trabajo que incluya temas que aún están pendientes de tratamiento, como así también aquellos necesarios a retomar para el inicio del 2026”.

La última negociación que llegó a buen puerto entre la provincia y los gremios fue en agosto, donde lograron un aumento del 5% en dos tramos, uno a pagarse en septiembre y otro en el mes de octubre. Por este motivo, los gremios exigieron nuevas negociaciones para tener mayores salarios de cara a las fiestas de fin de año.

El primer gremio en pedir la reapertura de la negociación fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien elevó una carta al ministerio de Trabajo. Luego fue el turno de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), quien en sintonía solicitó que: “tras la última reunión, realizada el pasado 20 de noviembre, el gremio quedó a la espera de una nueva convocatoria que había sido anunciada para los días subsiguientes, pero que todavía no se concretó, generando una profunda preocupación entre las trabajadoras y los trabajadores judiciales”.

“Esta situación se da en un contexto de avance sostenido de la inflación, que impacta de manera directa y severa en el poder adquisitivo de los salarios”, agregaron.

Desde el gremio se reclamó no sólo la reapertura de la discusión salarial, sino también el tratamiento de todos los temas que forman parte de la agenda del sector como las subcategorías para los cargos con menor antigüedad del escalafón y para jubilados y pensionados, entre otros temas.
 

Buenos Aires

