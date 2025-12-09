Los cargos en puertos tensionan al peronismo en otro capítulo de la batalla interna

El final de este 2025 no trae paz para elen la provincia de Buenos Aires y se libra otro capítulo de la pelea interna que atraviesa sin solución. Los tironeos por los puertos reflejan que los ánimos están caldeados. Además, hay versiones que indican que hubo un salto de un campamento a otro con ely elcomo protagonistas.Según pudo confirmar, fuentes oficiales dieron a conocer que está al caer el nombramiento decomo presidenta del. De hecho, se prevé que el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,, la ponga en funciones este miércoles. La especie fue refrendada luego de una ola de rumores sobre el recambio en un área que es manejada por el intendente de Avellaneda,La historia no termina ahí ya que varias voces dan por hecho que la ahora ex diputada nacional ahora se encuadra bajo una nueva escudaría. La dirigenta se encontraría disconforme con ely por ese motivo abandonó el espacio para sumarse a la corriente que lidera el jefe comunal kicillofista.Incluso hay una versión que sostiene que días atrás ella se comunicó conpara anoticiarlo de la situación. Al respecto,Lo que no deja de llamar la atención es que Ferraresi haya elegido a alguien que recientemente sumó a su espacio y no optara por una persona con otro recorrido de su sector para reemplazar a. Del mismo modo, hay otros que desconfían que efectivamente Litza se haya ido del Frente Renovador y ponen duda tal situación.Mónica Litza, termina su mandato como diputada nacional este 10 de diciembreLa discusión no concluye en Avellaneda ya que los mismos protagonistas trasladan el ring hacia el distrito dey al. Es que su presidenta es, una de las principales referentas con proyección del massismo que recientemente asumió como diputada nacional y se espera un cambio.Semanas atrás, fuentes del Frente Renovador confiaron aque la conducción se quedaría en mano de ellos. Sin embargo, hay otros aspirantes que quieren obtener ese sillón, que es codiciado por las perspectivas que brinda en función de los recursos que cuenta -al igual que el resto de los puertos-.Hasta el momento no surgieron nombres concretos por parte del FR, pero desde otros campamentos cuentan que alguien que podría pelear por ese puesto sería, quien fuera intendente de Miramar y también subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante del Ministerio de Transporte cuando Alexis Guerrera estaba al frente de esa cartera en Nación. Asimismo, por el lado de Jorge Ferraresi el concejal de Necochea,. También hacen correr el nombre de la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), Andrea Cáceres, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.Eles otro botín que se disputa y que suenan dos nombres referenciados en el kicillofismo y el massismo. En 2024, Juan Cruz Lucero, subsecretario de Asuntos Portuarios bonaerense, puso en funciones como titular aen una ceremonia de la que Fernanda Raverta.Quien suena fuerte para ocupar esa silla es, que asumirá como concejal luego de dejar su banca en la Cámara de Diputados bonaerense. Son conocidasEl Frente Renovador tiene a, como una de sus principales armas en la ciudad balnearia. En ese sentido, es quien impulsan para poder hacerse del mando del Puerto.Juan Manuel Cheppi, es concejal de Mar del PlataEltambién será otros de los que sufra modificaciones, pero la discusión estaría resuelta ya que Mario Secco, intendente de Ensenada, continuará con el mando. La salida deparece un hecho y suenan al menos dos para reemplazarlo de la misma terminal política. Una es Susana González, una de las máximas dirigentas del Frente Grande que dejó su banca en la Legislatura y el otro es Marcelo Ponce.En la zona también se esperan novedades en elde Ensenada luego de la renuncia de su titular,. El dirigente ahora se encuentra enfrentado a Secco, pero tuvo una salida tumultuosa en medio de duros reclamos contra su gestión por parte de los trabajadores. El nombre todavía es una incógnita, pero se estima que quedaría en manos del alcalde kicillofista.