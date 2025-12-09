9 de diciembre de 2025
ECONOMIA
El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones al campo
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. Según Caputo, esta baja de impuestos forma parte de la prioridad del Gobierno de eliminar las retenciones en la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. A partir de esta decisión, la alícuota para la soja baja de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.
Según Caputo, esta baja de impuestos forma parte de la prioridad del Gobierno de eliminar las retenciones en la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan. El funcionario señaló que el objetivo es mejorar la competitividad de la agroindustria y reforzar el rol del campo como motor de la economía argentina, responsable de cerca del 60% de las exportaciones nacionales.