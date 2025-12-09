El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones al campo

CUENTAS CLARAS

Radiografía del gasto: concejos que destinan hasta el 99% del presupuesto a personal Un informe sobre los Gastos de los Concejos Deliberantes de 76 ciudades, elaborado por la Fundación Libertad y el CISE expuso fuertes disparidades en el gasto legislativo municipal y un fuerte predominio del gasto en personal. Algunos municipios del Conurbano encabezan el ranking con más del 98% del presupuesto destinado a sueldos.