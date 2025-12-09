9 de diciembre de 2025
EXPECTATIVAS
Bahía Blanca: el PRO le arrebataría a LLA la presidencia del Concejo Deliberante
La sesión preparatoria del cuerpo se llevará a cabo este martes y el peronismo busca un acuerdo con los amarillos para desplazar a los libertarios de la titularidad del HCD. El conflicto entre la oposición se arrastra hace meses y sigue sin tener una resolución.
El Concejo Deliberante de Bahía Blanca realizará una sesión preparatoria para la asunción de 12 concejales electos en las elecciones del 7 de septiembre. Además de las juras, la reunión estará atravesada por negociaciones políticas, con versiones sobre un eventual cambio en la conducción del cuerpo legislativo local.
En ese marco, se menciona el posible reemplazo del actual presidente del Concejo, Mauro Reyes, perteneciente a La Libertad Avanza. La alternativa que circula es la concejala Gisela Caputo, electa en la lista libertaria, aunque identificada con el PRO que conduce Cristian Ritondo.
El intendente de Fuerza Patria, Federico Susbielles, sigue con atención los movimientos del HCD y espera confirmaciones sobre las autoridades. El camporismo busca un acuerdo con los amarillos para desplazar a los libertarios.
La nueva integración del Concejo dejará a LLA con nueve bancas. Se incorporarán Franca Grippo, Felipe Ferrández, Fernando Compagnoni, Araceli Valenzuela y Luciano Cagiao, quienes se suman a Mauro Reyes, Marité Gonard, Vanina Linzuain y Marcos Streitenberger.
El peronismo también contará con nueve concejales. A las bancas existentes de Álvaro Díaz, Micaela Tomassini, Lucía Martínez Zara y Roberto Arcángel se suman Florencia Molini, Gustavo Lari, María Belén Rodríguez y Claudio Carucci, además de Lucía Velaustegui, quien asumió recientemente en reemplazo de Jonatan Arce.
El bloque Somos Buenos Aires tendrá tres representantes: Martín Salaberry y Adriana Cecilia Borelli, ambos de la UCR, que se incorporan a Fabiana Ungaro, actual edil de la Coalición Cívica.
Por fuera de los principales espacios, Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo armaron un bloque propio bajo el nombre del PRI. En tanto, el espacio Unión y Libertad estará representado por Carlos Alonso, quien ingresó en 2023 por La Libertad Avanza y luego conformó un espacio distinto.