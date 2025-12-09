Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de diciembre de 2025 EXPECTATIVAS

Bahía Blanca: el PRO le arrebataría a LLA la presidencia del Concejo Deliberante

La sesión preparatoria del cuerpo se llevará a cabo este martes y el peronismo busca un acuerdo con los amarillos para desplazar a los libertarios de la titularidad del HCD. El conflicto entre la oposición se arrastra hace meses y sigue sin tener una resolución.

