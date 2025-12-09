Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de diciembre de 2025 ECONOMIA

La Provincia rescata $400 millones en Letras del Tesoro y concentra pagos antes del cierre del año

La Tesorería bonaerense dispuso cancelar Letras por $401.416 millones, todas con vencimiento en diciembre de 2025. El desembolso consolida el ajuste del calendario financiero y concentra uno de los mayores compromisos del año.

