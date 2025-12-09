9 de diciembre de 2025
ECONOMIA
La Provincia rescata $400 millones en Letras del Tesoro y concentra pagos antes del cierre del año
La Tesorería bonaerense dispuso cancelar Letras por $401.416 millones, todas con vencimiento en diciembre de 2025. El desembolso consolida el ajuste del calendario financiero y concentra uno de los mayores compromisos del año.
La Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires ordenó el rescate de Letras del Tesoro por un total de $401.416.354.969, correspondientes al Noveno Tramo del Programa de Letras 2025. La decisión surge tras tres resoluciones sucesivas que habilitaron la emisión y posteriores reaperturas de estos instrumentos, todos con vencimiento el 18 de diciembre de 2025.
El proceso comenzó con la RESO-2025-164, que dispuso una emisión inicial de $313.451 millones, de los cuales $50.405 millones correspondían a las Letras a descuento con vencimiento en diciembre del próximo año. Semanas más tarde, mediante la RESO-2025-201, el Gobierno bonaerense reabrió esa misma serie y sumó otros $128.788 millones. Finalmente, la RESO-2025-232 amplió nuevamente la colocación, incorporando $222.222 millones adicionales.
De esta manera, el total emitido y ahora a ser cancelado asciende a $401.416 millones, cifra que representa uno de los mayores movimientos de deuda de corto plazo informados en el Boletín Oficial durante el ejercicio 2025. Todas las resoluciones establecieron que los pagos deben acreditarse a través de la Caja de Valores S.A., entidad responsable de transferir los fondos a las cuentas de los tenedores legítimos.
Según la comunicación oficial, la Caja de Valores informó que los recursos destinados al pago deberán ser depositados en la Cuenta Nº 901 del Banco Central, a nombre de esa entidad, para proceder a la liquidación financiera. El expediente administrativo incluyó la intervención de la Contaduría General y del Ministerio de Economía, que registraron contablemente las operaciones.
Con esta resolución, firmada por el tesorero general David René Jacoby, la Provincia busca ordenar el calendario financiero previo al vencimiento, asegurando la disponibilidad de fondos y cumpliendo con las obligaciones asumidas en el marco del Programa de Letras del Tesoro.
La medida, publicada en la edición del 9 de diciembre de 2025 del Boletín Oficial, instruye además a comunicar, registrar y archivar la operación, dando por completado uno de los movimientos de mayor volumen en el mercado de deuda provincial del año.