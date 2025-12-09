Volver | La Tecla Nacionales 9 de diciembre de 2025 CONGRESO

Es oficial: el Gobierno definió los proyectos de ley para las sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario centrado en el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.​

Compartir