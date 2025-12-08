8 de diciembre de 2025
OTRA VEZ SOPA
Caputo volvió a cargar contra un intendente del conurbano: “No compren nada”
El ministro de Economía salió nuevamente con los tapones de punta contra un alcalde peronista por una tasa a supermercados. “No avalen el accionar irresponsable” del jefe comunal, aconsejó en redes.
Una vez más, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió a atacar a un intendente peronista del conurbano por un tema relacionado con el cobro de tasas. Esta vez, su objetivo fue Federico Achával, el jefe comunal de Pilar, y el motivo, la imposición de un gravamen especial a supermercados.
“No compren en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”, exhortó Caputo a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Fue por la tasa introducida en la ordenanza fiscal pilarense para 2026, enviada por el Ejecutivo y aprobada por el Concejo Deliberante, que fue rechazada por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) por entender que generará “graves perjuicios” al sector.
“Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, azuzó Caputo desde la red.
No es la primera vez que el ministro embiste contra los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires por los gravámenes que perciben. Ya abrió un frente de batalla cuando dispuso, mediante una resolución, que los municipios no pueden incluir el cobro de tasas en las facturas de servicios públicos como la electricidad, el agua y el gas.
Esa batalla le dejó un sabor amargo, porque varios intendentes fueron a la Justicia y lograron fallos en su favor, que dejaban sin efecto la resolución.
En aquel momento, Caputo argumentó que las tasas que cobran los municipios son “desmedidas”.