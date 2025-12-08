Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de diciembre de 2025

Malena Galmarini: “¿Por qué no arreglamos antes lo de las vicepresidencias?”

La flamante senadora dijo que “hay que desdramatizar un poco y acomodar lo que haya que acomodar”, pero lamentó: “Nos podrían haber llamado uno por uno y preguntarnos”.

