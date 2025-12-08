Malena Galmarini: “¿Por qué no arreglamos antes lo de las vicepresidencias?”
La flamante senadora dijo que “hay que desdramatizar un poco y acomodar lo que haya que acomodar”, pero lamentó: “Nos podrían haber llamado uno por uno y preguntarnos”.
La flamante senadora provicial Malena Galmarini lamentó esta tarde que se haya empantanado la negociación para elegir a las autoridades de la Cámara alta, y se preguntó: “¿Por qué no lo arreglamos antes?”
Minutos después de jurar como legisladora para asumir en su banca, tras haber sido electa en septiembre, Galmarini dijo a la prensa que entiende que “todo es negociar, negociar y negociar” y que ella reivindica la conversación, pero lamentó que se haya llegado a la sesión preparatoria de hoy sin un diálogo previo sobre las vicepresidencias.
Esta tarde circuló la versión de que justamente Galmarini tuvo una fuerte discusión con Mario Ishii, quien también juró en la sesión preparatoria, porque ambos querían la vicepresidencia del Senado, aunque luego, consultada sobre si tiene expectativas de ocupar ella ese cargo, dijo: “La verdad es que yo tengo expectativa de ser parte de un equipo que funcione”. Desde el massismo afirmaron que Malena apoya a Ishii para ese puesto.
“A mí la rosca me aburre un poco. Me aburre estar tanto tiempo esperando. Yo entiendo que la rosca es parte de la política, pero ¿por qué no lo arreglamos antes? Digo, hace una semana que asumieron los diputados”, dijo la senadora provincial ante la consulta periodística. “Nos podrían haber llamado uno por uno y preguntado: ¿cuáles son tus necesidades?, ¿cuáles son tus expectativas?, aunque después no se cumplan.”
“Yo creo que hay que desdramatizar los debates y las divergencias. Eso es la vida. Nosotras las mujeres, que criamos a nuestros hijos, sabemos que todo es negociar, negociar y negociar. Hay que interceder todo el tiempo, dialogar. Me parece que hay que desdramatizar un poco y acomodar lo que haya que acomodar”, dijo Galmarini.