8 diciembre 2025
Argentina

Buenos Aires
8 de diciembre de 2025
YIN Y YANG

Katopodis juró, pero seguirá siendo ministro y su banca va para La Cámpora

El titular de Infraestructura formalizó su asunción en el Senado pero inmediatamente se le aprobó el pedido de licencia y no ocupará una banca a partir del 10 de diciembre. El kirchnerismo sale ganando: suma una senadora.

Ni bien concluyó la ceremonia de jura de los nuevos senadores bonaerenses, entre ellos Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires se tomó licencia y no ocupará una banca a partir de pasado mañana junto al resto de los integrantes de la Cámara alta.

La situación ya venía anunciada: Katopodis había puesto en duda que fuera a asumir en el Senado y finalmente quedó claro que pensaba hacerlo, pero luego tomar licencia para seguir al frente de la cartera que encabeza.

El pedido de licencia de Katopodis, así como el de Diego Valenzuela, fue aceptado por el Senado, por lo que ninguno de los dos formará parte del cuerpo, a pesar de haber jurado formalmente minutos antes.

De esta manera, dos hombres con perspectivas para una eventual postulación como candidatos a la Gobernación bonaerense (uno por el peronismo, el otro por La Libertad Avanza) declinaron sumarse a la puja legislativa durante los dos próximos años para seguir actuando desde sus puestos ejecutivos.

El caso de Katopodis estuvo en duda hasta hace poco, pero una modificación legal en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura provincial, incluida subrepticiamente en la Ley de Financiamiento, le dio viabilidad a la estrategia de su continuidad en el Ministerio.

De esta manera La Cámpora resulta ganadora, porque suma una banca para sí en el Senado. La ocupará Roxana López, dirigente kirchnerista y psicóloga, oriunda de Tigre.

Kicillof, por lo tanto, gana por un lado y pierde por el otro: conserva a Katopodis a su lado, en lugar de dejarlo ir hacia el campo legislativo, pero por eso mismo debe ceder ese escaño al cristinismo, sector con el que mantiene un agudo enfrentamiento.
 



