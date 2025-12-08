Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de diciembre de 2025 NUEVA CONFORMACIÓN

Senado: la sesión preparatoria con prórroga sin fijación de horario

La Cámara alta le da la bienvenida a los nuevos integrantes que entrarán en funciones desde el 10 de diciembre. De todos modos, todavía no comienza y se dilata la jura de los legisladores.

