8 de diciembre de 2025
NUEVA CONFORMACIÓN
Senado: la sesión preparatoria con prórroga sin fijación de horario
La Cámara alta le da la bienvenida a los nuevos integrantes que entrarán en funciones desde el 10 de diciembre. De todos modos, todavía no comienza y se dilata la jura de los legisladores.
Este lunes feriado 8 de diciembre el Senado de la provincia de Buenos Aires tendrá actividad para la sesión preparatoria en la que asumirán los nuevos legisladores. Luego de jornadas intensas la semana pasada, ahora será el turno de quiénes tomarán una banca desde el 10 de diciembre.
En la actividad en la Cámara baja se espera la asunción de los senadores y la presencia de dirigencia de todos los sectores que componen el parlamento. En ese sentido, con los nuevos integrantes, el peronismo podrá tener mayoría propia sin depender de la oposición.
No obstante, pasadas las 14.40 comenzó la sesión en minoría, con la presencia de oficialistas y opositores, y se pidió prórroga sin fijación horaria. Algunas versiones sostienen que no habría acuerdo entre las partes para elegir a las autoridades del Senado.
En las elecciones del 7 de septiembre Fuerza Patria arrasó en toda la provincia de Buenos Aires y se alzó con una buena cosecha. En la Primera sección el oficialismo consiguió 5 bancas y La Libertad Avanza 3. Los peronistas que entran hasta ahora son Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel. En tanto, desde la boleta violeta llegan a la Cámara alta Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera.
En la Cuarta, donde Somos Buenos Aires pudo colarse en el reparto, Fuerza Patria se quedó con un triunfo que le permite acceder a 3 escaños, que son para Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago. La Libertad Avanza, desde el segundo lugar, obtuvo 2: Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo. Por Somos Buenos Aires, en tanto, ingresan 2: el intendente de Junín, Pablo Petrecca, y la radical Natalia Quintana.
En la Quinta, la otra sección que ganaron los libertarios, desde la boleta violeta llegan al Senado 3 representantes: Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías De Urraza. Por Fuerza Patria entran 2: Fernada Raverta y el exintendente de Mar Chiquita, Jorge “Pitingo” Paredi.
La Séptima resultó ser una sorpresa. El único frente que superó el 33,33% de los sufragios fue Fuerza Patria, de manera que colocó los 3 senadores en juego, histórico para el peronismo. Ingresan a la Cámara alta: María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.
En este marco, se prevé una actividad particular en La Plata que se lleva a cabo un día feriado con poco movimiento y con toda la atención centrada en el clásico platense de fútbol entre Gimnasia y Esgrima La Plata - Estudiantes. Además, nuevamente el palco de periodistas se encontrará cerrado y el acceso continuará restringido, sólo con permiso para habitar el hall principal y salón Cafiero.