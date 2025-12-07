Apps
Domingo, 7 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
7 de diciembre de 2025
LO QUE SE VIENE

La reforma laboral que el gobierno busca impulsar será "moderada"

La ex-ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, indico que el proyecto está "lejos de los extremos" y que desde La Libertad Avanza se está hablando con la oposición para avanzar hacia la aprobación en el Senado.

La reforma laboral que el gobierno busca impulsar será
Compartir

Bullrich destacó que la iniciativa de reforma laboral que impulsan "es ecuánime, moderada, no se va a los viejos proyectos que quizá se plantearon en algunos momentos que eran de flexibilización laboral, sino que es un proyecto que moderniza y genera certezas para todos, trabajadores y empresarios. Es un concepto muy ecuánime y se logró algo importante, hasta ahora siempre nos íbamos de una punta a la otra, y ahora modernizaremos y equilibraremos".

La legisladora, en declaraciones a El Observador Radio, indicó que "es un proyecto que genera institutos nuevos, como el de fondo laboral, para contingencias que puedan surgir en juicios laborales, despidos", y planteó: "Hace años que el mercado laboral tiene problemas de litigiosidad, falta de certezas para ambos, y este proyecto generará certezas para empleados y empresarios".

La ex-ministra indicó que desde el oficialismo buscan aprobar el proyecto antes de fin de año, asegurando que el mismo "habla de temas que conocemos y se discuten hace tiempo". "No hay mucho que esperar", sentenció.

Bullrich hizo énfasis en el esquema de alianzas que está tejiendo La Libertad Avanza, en su afán por re-construir el diálogo con la oposición para alinear su plan de gobierno para los próximos dos años. La senadora electa aprovechó para marcar su distancia con el kirchnerismo: “Estamos para reunir a un grupo que no nos diga todo que no, el problema con el kirchnerismo que te dice que no a todo".

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

DECLARACIONES JURADAS

Diputados nacionales: con cuánto llegaron y con cuánto se van

Con el recambio efectuado en el Congreso, treinta y cinco dirigentes dejaron su banca en la Cámara de Diputados. La mayoría aumentó considerablemente su patrimonio durante su estadía en el Congreso.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Diputados nacionales: con cuánto llegaron y con cuánto se van

El gobierno busca un aumento en las boletas de gas y de luz

Argentina o exterior: Precios y placer 2026

La reforma laboral que el gobierno busca impulsar será "moderada"

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET