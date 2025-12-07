7 de diciembre de 2025
LO QUE SE VIENE
La reforma laboral que el gobierno busca impulsar será "moderada"
La ex-ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, indico que el proyecto está "lejos de los extremos" y que desde La Libertad Avanza se está hablando con la oposición para avanzar hacia la aprobación en el Senado.
Bullrich destacó que la iniciativa de reforma laboral que impulsan "es ecuánime, moderada, no se va a los viejos proyectos que quizá se plantearon en algunos momentos que eran de flexibilización laboral, sino que es un proyecto que moderniza y genera certezas para todos, trabajadores y empresarios. Es un concepto muy ecuánime y se logró algo importante, hasta ahora siempre nos íbamos de una punta a la otra, y ahora modernizaremos y equilibraremos".
La legisladora, en declaraciones a El Observador Radio, indicó que "es un proyecto que genera institutos nuevos, como el de fondo laboral, para contingencias que puedan surgir en juicios laborales, despidos", y planteó: "Hace años que el mercado laboral tiene problemas de litigiosidad, falta de certezas para ambos, y este proyecto generará certezas para empleados y empresarios".
La ex-ministra indicó que desde el oficialismo buscan aprobar el proyecto antes de fin de año, asegurando que el mismo "habla de temas que conocemos y se discuten hace tiempo". "No hay mucho que esperar", sentenció.
Bullrich hizo énfasis en el esquema de alianzas que está tejiendo La Libertad Avanza, en su afán por re-construir el diálogo con la oposición para alinear su plan de gobierno para los próximos dos años. La senadora electa aprovechó para marcar su distancia con el kirchnerismo: “Estamos para reunir a un grupo que no nos diga todo que no, el problema con el kirchnerismo que te dice que no a todo".