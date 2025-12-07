Volver | La Tecla Nacionales 7 de diciembre de 2025 LO QUE SE VIENE

La reforma laboral que el gobierno busca impulsar será "moderada"

La ex-ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, indico que el proyecto está "lejos de los extremos" y que desde La Libertad Avanza se está hablando con la oposición para avanzar hacia la aprobación en el Senado.

