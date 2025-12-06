Volver | La Tecla Nacionales 6 de diciembre de 2025 DESPLIEGUE AEREO

Fuerte acusación de Milei: “Las Fuerzas Armadas dejaron de ser enemigas”

El presidente encabezó en Río Cuarto el acto por la llegada de los primeros cazas F-16 y combinó épica militar, críticas al kirchnerismo y una puesta en escena que incluyó un vuelo rasante por el centro porteño.

