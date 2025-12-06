6 de diciembre de 2025
Fuerte acusación de Milei: “Las Fuerzas Armadas dejaron de ser enemigas”
El presidente encabezó en Río Cuarto el acto por la llegada de los primeros cazas F-16 y combinó épica militar, críticas al kirchnerismo y una puesta en escena que incluyó un vuelo rasante por el centro porteño.
La llegada de los F-16 al país se convirtió en uno de los eventos más comentados del escenario político y social. No solo por el impacto técnico para la Fuerza Aérea, sino también por la puesta en escena que eligió el presidente Javier Milei para subrayar el “giro histórico” que, según él, marca el renacimiento del sistema de defensa nacional. Desde un vuelo rasante que sorprendió al centro porteño hasta un acto cargado de épica en Río Cuarto, el Gobierno buscó convertir la jornada en un símbolo de época.
Minutos después de las 8, seis F-16 daneses sobrevolaron Plaza de Mayo, el Obelisco y la Plaza del Congreso a poco más de 600 metros de altura. El ruido, la velocidad y la formación cerrada atrajeron a cientos de vecinos que, entre banderas argentinas y celulares en alto, le dieron al episodio un tono de celebración improvisada. Desde la Casa Rosada difundieron las imágenes como un gesto de “conexión popular”.
Ese impacto porteño fue apenas el preludio del acto central en Córdoba. En la base de Río Cuarto, Milei aterrizó con una agenda calculada: celebrar la adquisición de las aeronaves, agradecer a las Fuerzas Armadas y lanzar un mensaje político que volvió a apuntar al kirchnerismo. Rodeado por Karina Milei, Manuel Adorni y buena parte del Gabinete, el Presidente habló de “ángeles protectores”, “custodios del espacio aéreo” y de un país que “se toma en serio a sí mismo” después de décadas de “abandono y destrato”.
Durante su discurso, Milei sostuvo que los gobiernos peronistas “desfinanciaron la defensa” y “convirtieron a los militares en enemigos internos”, utilizando la memoria de la dictadura para obtener rédito político. En contraste, ubicó la compra de los F-16 como un punto de inflexión, una “restitución histórica” que —según planteó— busca devolverle autoestima y profesionalismo a las Fuerzas Armadas. En esa línea, insistió en que “no hay soberanía sin prosperidad económica ni fuerzas capaces de defenderla”.
El despliegue técnico acompañó la retórica. Los cazas —cuatro F-16BM y dos F-16AM— llegaron tras un extenso operativo que incluyó escalas en Dinamarca, España, Islas Canarias, Brasil y un cruce del Atlántico asistido por aviones cisterna KC-135 Stratotanker de Estados Unidos. La estrategia logística fue exhibida por Defensa como una señal de cooperación internacional y modernización, parte de un paquete total de 24 aeronaves que el oficialismo pretende convertir en bandera de gestión.
El acto también funcionó como escenario para un movimiento interno: la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa para asumir como diputado. Milei lo elogió como uno de sus funcionarios “más notables” y definió la compra de los F-16 como “su legado”. Acto seguido, defendió la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como sucesor, a quien destacó por su “idoneidad técnica y moral”, diferenciándolo de “la casta política”.
Mientras avanzaba el discurso, el público cordobés —familias, exmilitares, vecinos con mate en mano— seguía atento la escena. Para muchos, el arribo de los F-16 no solo significaba modernización, sino también una rareza de color local: cazas con matrículas danesas aterrizando en una base que forma parte de la identidad de la región desde hace décadas.
La jornada cerró con Milei redoblando su mezcla de épica libertaria y mística religiosa. Volvió a hablar de “la fuerza del cielo”, del “destino histórico argentino” y de un país que, según prometió, volverá a recuperar su grandeza. Afuera, las familias empezaban a retirarse; en Buenos Aires seguían circulando videos del estruendo. En ambos lugares persistía la sensación de haber sido testigos de algo excepcional.
Para el Gobierno, el día fue perfecto: sirvió para consolidar su vínculo con las Fuerzas Armadas, profundizar la disputa con el kirchnerismo y reforzar una narrativa de soberanía apoyada en capacidad militar. Los F-16 quedaron listos para su integración plena, mientras la administración libertaria ya busca convertir su llegada en el emblema de una nueva etapa política.