La Tecla Buenos Aires 6 de diciembre de 2025 PELEAS INTESTINAS

Las tensiones que atraviesa a la política bonaerense tras el cierre de negociaciones

El peronismo, los libertarios, el PRO y la UCR atraviesan tensiones internas que reconfiguran liderazgos y alianzas y condicionan cualquier intento de estabilizar el tablero político en PBA. Cada espacio disputa cargos, control territorial y rumbo político en un escenario de máxima volatilidad.

