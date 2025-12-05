Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de diciembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

El oficialismo apuró la definición de la costa antes del recambio legislativo

Con el respaldo de su mayoría automática, la bancada oficialista del Concejo Deliberante de General Pueyrredon logró la aprobación de una batería de expedientes clave sobre las Unidades Turísticas Fiscales, incluyendo prórrogas y nuevas licitaciones, a días del recambio de bancas. La oposición se manifestó con rechazos y abstenciones, marcando una clara división en la última sesión de prórroga.

Compartir