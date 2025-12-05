5 de diciembre de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
El oficialismo apuró la definición de la costa antes del recambio legislativo
Con el respaldo de su mayoría automática, la bancada oficialista del Concejo Deliberante de General Pueyrredon logró la aprobación de una batería de expedientes clave sobre las Unidades Turísticas Fiscales, incluyendo prórrogas y nuevas licitaciones, a días del recambio de bancas. La oposición se manifestó con rechazos y abstenciones, marcando una clara división en la última sesión de prórroga.
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon celebró este jueves 4 de diciembre la primera Sesión Pública Ordinaria de Prórroga con una agenda cargada de definiciones cruciales para el futuro de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) del partido. En un movimiento estratégico que subraya el final del período legislativo, el oficialismo hizo valer su mayoría automática para impulsar y sancionar una serie de expedientes que delinean la explotación de la costa y espacios turísticos de cara a la temporada estival y por los próximos años.
En este marco, la sesión se convirtió en un claro escenario de confrontación política, donde el oficialismo, con su poder de voto consolidado, logró aprobar todas las iniciativas relativas a las UTF, en muchos casos superando la férrea oposición de bancadas minoritarias.
Uno de los pocos puntos de acuerdo fue la aprobación por unanimidad del expediente que autoriza al Departamento Ejecutivo a prorrogar el contrato de concesión de la UTF Playa Rejón Strobel a su actual concesionario, PRIDEMAX S.A.
Sin embargo, el consenso se quebró al abordar la mayoría de los demás puntos. Los expedientes que facultan al Ente Municipal de Turismo y Cultura a convocar a licitación pública para el uso y concesión de Playa Cardiel y Faro Norte, así como el Camping Municipal, fueron aprobados por mayoría. En ambos casos, los bloques de Unión por la Patria (UP) y AM votaron en forma negativa, mientras que el Frente Renovador (FR) optó por la abstención, evidenciando una postura crítica de la oposición ante la modalidad y el timing de estas definiciones.
El mismo patrón de votación se repitió en el expediente que otorga el permiso gratuito de uso y explotación de diversas UTF para la Temporada 2025/2026, y en el que autoriza la adjudicación de la licitación de Playa Santa Isabel a la firma EXOS S.A.
Finalmente, las notas de aceptación de propuestas para la explotación de otras unidades también se resolvieron por mayoría. Tanto la Nota Particular (NP) que valida la propuesta de STAR BEACH S.A. para Playa Beltrán Norte, como la NP que acepta la oferta de Agencia Latoca S.A. para Playa Constitución y Playa del Museo, recibieron el voto negativo de AM y UP y la abstención del FR, sellando el impulso oficialista sobre estos contratos antes de que se renueve la composición del cuerpo deliberativo.
Esta acción concertada del oficialismo en el ocaso del período legislativo consolida una agenda de privatización y concesión de espacios públicos, cerrando la etapa con definiciones trascendentales sobre la gestión costera que condicionarán a las próximas conformaciones del Concejo.