Volver | La Tecla Nacionales 5 de diciembre de 2025 SESIONES EXTRAORDINARIAS

Una por una, las reformas que el Gobierno impulsa y quiere que el Congreso apruebe

Desde el Presupuesto 2026 hasta reformas como la laboral y penal, el oficialismo pretende que los legisladores aprueben sus iniciativas lo antes posible. Aunque desde el oficialismo mantienen el hermetismo sobre la letra chica de la reforma laboral, se sabe que apuntará contra vacaciones, indemnizaciones y despidos.

