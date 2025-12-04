4 de diciembre de 2025
TARIFAS
Nuevo aumento del agua en la Provincia: convocaron audiencia pública
De cara a un nuevo aumento del servicio, el gobierno bonaerense convocó a una audiencia pública para que ABSA presente un nuevo régimen tarifario para los servicios de agua y cloacas.
ABSA solicitó ante la Autoridad del Agua (ADA) una “modificación parcial” del esquema tarifario actual, lo que requiere —por ley— su análisis en audiencia pública antes de ser implementado.
Desde diciembre de 2024, las tarifas de agua y cloacas se actualizan cada cuatro meses mediante una fórmula que considera el índice de salarios y los precios mayoristas de insumos como energía eléctrica y productos químicos.
En la última suba, aplicada este mes, el valor del metro cúbico (y del módulo para quienes no tienen medidor) alcanzó los $196,76. En lo que va del año, el aumento acumulado fue del 20,35%, una cifra que —aunque elevada— se mantiene por debajo de la inflación registrada entre enero y octubre, que ronda el 24,81%.
Por otro lado, ABSA ha requerido asistencia financiera en varias oportunidades durante el año. Recientemente, el gobernador autorizó una transferencia de hasta 12 mil millones de pesos para que la empresa ponga en marcha el plan “Verano 2025-2026”. Según la nota, los recursos provinciales destinados podrían alcanzar casi los 100 mil millones.