Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de diciembre de 2025 PUNTO POR PUNTO

El detalle completo de la deuda que tomará Kicillof para conseguir recursos

La Legislatura bonaerense sancionó una ley de endeudamiento que autoriza al Poder Ejecutivo y a organismos provinciales a tomar créditos por varios montos en dólares, crea un fondo para municipios y establece modificaciones en normas vigentes. También incorpora una comisión legislativa de seguimiento económico.

Compartir