4 de diciembre de 2025
LETRA CHICA
Cómo será el financiamiento y el Gordo de Navidad que celebran los intendentes
El acuerdo legislativo terminó de cerrarse con un paquete que incluye un fondo municipal de $350 mil millones, la condonación total de deudas y nuevas reglas para evitar caídas bruscas del CUD. Un combo largamente reclamado por los jefes comunales de todos los signos políticos.
Luego de días de intensas negociaciones, idas y vueltas y reclamos de intendentes de todos los signos políticos, la Legislatura bonaerense avanzó hacia la aprobación del proyecto de Financiamiento 2026 gracias a un acuerdo clave: un nuevo fondo para los municipios, un esquema de seguimiento legislativo y la condonación total de las deudas contraídas durante la pandemia y la crisis salarial. Los artículos 3, 4, 5 y 10 de la ley terminaron conformando el núcleo político que permitió destrabar la sesión.
Un fondo municipal fijo
El punto más conflictivo desde el inicio fue el financiamiento a los municipios. Los intendentes exigían una partida concreta incluida en el Presupuesto y no un mecanismo atado al endeudamiento provincial. Inicialmente, el Ejecutivo proponía que el fondo equivaliera al 8% de la deuda a tomar, lo que en valores actuales rondaba los $360.000 millones. Sin embargo, la UCR y varios jefes comunales denunciaron que los números enviados al recinto no coincidían con lo acordado previamente.
Tras tensas reuniones, el gobierno aceptó fijar una suma específica: $350.000 millones, muy cercana al 8% propuesto originalmente, pero ahora garantizada en forma independiente del éxito o ritmo de colocación de la deuda. Este monto se distribuye bajo un algoritmo que combina el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el nivel de ingresos de cada comuna, atendiendo los reclamos de equidad entre distritos grandes, medianos y pequeños.
Pagos en cuotas
El artículo 3 establece que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal se integrará con recursos provenientes de las operaciones de financiamiento autorizadas, pero también garantiza que, si el 8% resultara menor a $250.000 millones, la Provincia aportará la diferencia con Rentas Generales. Finalmente, la negociación llevó el monto a $350.000 millones.
Los pagos quedarán escalonados del siguiente modo:
-Tres cuotas durante 2026 (abril, agosto y noviembre)
-Dos cuotas durante 2027 (abril y junio)
La lógica detrás del calendario es evitar superponerse con meses de grandes vencimientos de deuda provincial. Así, los municipios aseguran previsibilidad en los desembolsos para obras, programas sociales y regularización de atrasos de tesorería.
La Bicameral que controlará la situación
Otro elemento central del acuerdo es la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia de la Situación Económica (artículos 4 y 5).
Este nuevo organismo dará a la oposición un rol de auditoría en el uso del endeudamiento y de los fondos municipales. La Bicameral podrá:
-Citar a ministros y funcionarios.
-Exigir informes trimestrales de ejecución presupuestaria e indicadores económicos.
-Supervisar el estado de la deuda pública.
-Analizar y verificar los proyectos municipales financiados con el artículo 3.
-El oficialismo aceptó este mecanismo como señal de control político compartido, condición clave para obtener votos opositores.
-Condonación total de la deuda municipal acumulada durante la pandemia
Finalmente, el artículo 10 introduce una medida muy valorada por intendentes: la condonación completa de las deudas que las comunas mantienen con la Provincia correspondientes al:
-Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal (2020)
-Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios (2023)
Se trata de pasivos generados en los peores momentos de la pandemia y durante el año de la crisis salarial y la inflación descontrolada. La condonación fortalece la caja municipal 2026, liberando recursos que de otro modo estarían inmovilizados en amortizaciones y devoluciones al Tesoro provincial.
Topes a la caída del CUD
El artículo 11 introduce una modificación central para la estabilidad financiera municipal: límites estrictos a la caída del Coeficiente Único de Distribución, la clave que define cuánto recibe cada comuna en el reparto provincial.
Desde ahora:
-Ningún municipio podrá perder más del 5% de su CUD en un año.
-Si baja un 5% dos años seguidos, en el tercer año el tope será de 2,5%.
-Ese límite del 2,5% también regirá en un eventual cuarto año consecutivo.
Los ajustes necesarios para sostener esos topes se cubrirán proporcionalmente con fondos de los municipios que hayan tenido aumentos de CUD. Además, la Autoridad de Aplicación podrá realizar adecuaciones para garantizar el cumplimiento.
Esto implica que los municipios ya no enfrentarán caídas abruptas en sus recursos coparticipables, problema recurrente que afectaba especialmente a los distritos más pequeños o con menor densidad poblacional.
Un acuerdo construido desde la presión municipal
El paquete de financiamiento municipal (fondo fijo, pagos escalonados, Comisión Bicameral y condonación de deuda) se convirtió en la llave para destrabar el debate legislativo.
Los intendentes presionaron a sus legisladores y forzaron al Ejecutivo a mejorar la oferta inicial, que había arrancado en $120.000 millones, luego subió a $240.000 millones, después a $250.000 millones y finalmente se acercó a los $350.000 millones definitivos.
Con este esquema, los municipios aseguran ingresos frescos, supervisión política y alivio fiscal; mientras que el gobierno provincial obtiene el aval para avanzar con su programa de financiamiento 2026. Es, en definitiva, el equilibrio que permitió que la sesión finalmente pudiera avanzar.