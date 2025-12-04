Colapinto reveló los secretos del Circuito de Yas Marina en Abu Dhabi: la clave que lo ilusiona

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara con fuerza para el Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha de la Fórmula 1, gracias a su profundo conocimiento del Circuito de Yas Marina.



En un video exclusivo publicado por Alpine, el bonaerense de 22 años desglosó los secretos del trazado emiratí durante una vuelta virtual en el simulador, destacando las claves que podrían definir su despedida de la temporada.



Colapinto, quien afronta un año marcado por desafíos en el Alpine A525, no oculta su optimismo. En su análisis técnico, el muchacho reveló los pormenores de una vuelta en Yas Marina, un trazado de 5,281 kilómetros que exige precisión en frenadas, tracción y gestión de neumáticos bajo el intenso calor intenso. La salida de la última curva emerge como el factor decisivo: "Es fundamental mantener una velocidad mínima elevada para cruzar la meta en las mejores condiciones posibles, ya que está muy cerca".



El Gran Premio de Abu Dhabi se disputará del 5 al 7 de diciembre, con horarios en hora argentina: prácticas libres el viernes (6:30 y 10:00), tercera práctica y clasificación el sábado (7:30 y 11:00), y la carrera el domingo a las 10:00.