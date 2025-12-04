Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de diciembre de 2025 EL PRECIO DEL VOTO

Todos los cargos y nombres designados a cambio de la aprobación del endeudamiento

Axel Kicillof obtuvo a ley de financiamiento luego de arduas discusiones con la tropa oficialista y opositora. Los lugares que obtuvieron el peronismo, radicalismo y el PRO en el Banco Provincial, Consejo General de Educación y Tribunal Fiscal.

Compartir