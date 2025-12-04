4 de diciembre de 2025
EL PRECIO DEL VOTO
Todos los cargos y nombres designados a cambio de la aprobación del endeudamiento
Axel Kicillof obtuvo a ley de financiamiento luego de arduas discusiones con la tropa oficialista y opositora. Los lugares que obtuvieron el peronismo, radicalismo y el PRO en el Banco Provincial, Consejo General de Educación y Tribunal Fiscal.
La Legislatura finalmente convirtió en ley el endeudamiento que solicitó Axel Kicillof tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados y Senadores. Tanto sectores del oficialismo como la oposición exigieron tener designaciones en cargos para votar a favor del proyecto que envió el Poder Ejecutivo. En ese sentido, se abrió la nómina para el directorio del Banco Provincia, el Consejo General de Educación y el Tribunal Fiscal.
En el Banco Provincia, los cargos de directores son ahora catorce, seis más que los ocho originales. Nueve sillas quedan en manos de las distintas corrientes del peronismo y cinco serán controladas por la oposición.
Esos puestos serán para los kicillofistas Carlos Julio “Cuto” Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher, los camporistas Rodrigo Martín Rodríguez y Laura González, los massistas Javier Osuna y Sergio Bordoni y como último representante del peronismo, Gabriela Demaría, de línea directa con Juan Pablo de Jesús; por Unión y Libertad, Fernando Rozas; los proístas Matías Ranzini y Adrián Urreli, el monzoísta Marcelo Daletto y el radical (Evolución) Fernando Pérez.
Para el Consejo General de Educación se arribó a una lista de nombres compuesta por Marcelo Zarlenga, Graciela Veneciano, Graciela Salvador, Graciela Raimundo (todos provenientes del mundo gremial), Maira Ricciardelli (massista ex funcionaria del Ministerio de Trasporte), Aldana Ahumada (senadora del PRO), César Valicenti (camporista), Carlos Bonino (radical abadista), Silvio Maffeo (actual director de Inspección General bonaerense) y Josefina Mendoza (radical del ala de Martín Lousteau). Los diputados aprobaron esa nómina, que al no requerir ratificación por parte del Senado se hizo efectiva de inmediato.
Para el Tribunal Fiscal se acordó una nómina compuesta por los abogados Virginia García, Gabriel De Pascale, Federico Carozzi (radical abadista), Mariana Rodríguez y Ángel Villegas y los contadores Marcelo Giampaoli (secretario de Hacienda platense), Cecilia Oroz (mismo cargo, pero en Pehuajó) y Fernanda Campo.
Estas designaciones forman parte de las concesiones que el mandatario debió hacer para arribar a un consenso con sectores opositores. Otro punto en disputa en el que debió mejorar el proyecto original es el del fondo para los municipios.