4 de diciembre de 2025
"PURO HUMO"
La oposición denunció un “pacto de la vieja política” y recrudecen críticas al endeudamiento de Kicillof
Sebastián Pareja y Manuel Passaglia acusaron al gobernador bonaerense de utilizar la autorización de deuda para sellar acuerdos de poder, ampliar cargos en el Banco Provincia y garantizarse mayorías antes del recambio legislativo. Señalan negociaciones “obscenas”, maniobras a contrarreloj y una estructura política que —afirman— se sostiene a costa del futuro de los bonaerenses.
En medio de una Legislatura atravesada por negociaciones frenéticas y acusaciones cruzadas, los referentes opositores Sebastián Pareja (La Libertad Avanza) y Manuel Passaglia (HECHOS) profundizaron sus cuestionamientos a la aprobación del endeudamiento elevado por el gobernador Axel Kicillof. Ambos dirigentes coincidieron en señalar que el oficialismo estaría utilizando la urgencia financiera como pretexto para sellar acuerdos de poder y garantizarse mayorías antes del recambio legislativo.
Pareja fue el más duro y habló de un “pacto inescrupuloso, obsceno y explícito” entre el gobernador y sectores de la dirigencia tradicional. Según el senador libertario, Kicillof busca asegurarse margen de maniobra durante los próximos dos años “prescindiendo del poder legislativo” y allanando su camino en la carrera presidencial. Acusó además a legisladores salientes de negociar cargos “a días de irse” y calificó la maniobra como una “estafa al pueblo” que eligió nuevas representaciones para diciembre.
El foco de las críticas vuelve una y otra vez al Banco Provincia. Para Pareja, la disputa por los lugares en el directorio convirtió a la entidad financiera en “botín de guerra”, con designaciones que —según denunció— se realizan a contrarreloj para blindar poder antes del recambio. “No vamos a ser parte de estos negociados de casta. La libertad de los bonaerenses no vale un carguito”, remarcó, alineado con la postura fiscalista que impulsa Javier Milei.
En la misma línea, Manuel Passaglia, diputado electo y exintendente de San Nicolás, volvió a cuestionar el endeudamiento y advirtió sobre lo que interpreta como un intento de “agrandar la estructura política” bajo la apariencia de asistencia financiera. El dirigente señaló que el oficialismo estaría buscando ampliar el directorio del Banco Provincia de ocho a doce miembros, lo que a su juicio revela el verdadero objetivo detrás de las tratativas.
Passaglia también criticó el tratamiento legislativo del proyecto, al que ya había calificado como “escandaloso”, y denunció que el gobierno provincial intenta “desviar la atención” mediante versiones de tensiones internas mientras negocia en silencio los cargos. “Poco les importa lo que la gente necesita”, afirmó, anticipando que la aprobación del endeudamiento permitirá identificar a quienes —según dijo— “traicionaron al pueblo por intereses personales”.
Las acusaciones de ambos dirigentes refuerzan el clima de desconfianza que atraviesa a la Legislatura bonaerense luego de que el Ejecutivo haya logrado cerrar el paquete de Presupuesto, Ley Impositiva y autorización de deuda. Con el reloj corriendo hacia el recambio legislativo, cada señal de acuerdo o ruptura adquiere un peso político adicional, en un escenario donde la oposición promete no convalidar lo que considera un nuevo capítulo de la “vieja política”.